Військові зможуть визначати, хто отримає виплати в разі зникнення безвісти чи полону: підписано закон — Finance.ua

Військові зможуть визначати, хто отримає виплати в разі зникнення безвісти чи полону: підписано закон Сьогодні 11:44 — Особисті фінанси

Військові зможуть визначати, хто отримає виплати в разі зникнення безвісти чи полону: підписано закон

Президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт № 11 407 , який дозволяє військовим самостійно вирішити, хто отримає виплати, якщо вони зникнуть безвісти чи потраплять у полон.

У проєкті закону сказано, що якщо військовий, або військова не складе особистого розпорядження, то гроші розподілять рівними частинами за чергою:

спершу виплати отримають дружина або чоловік;

потім — законні представники малолітніх (неповнолітніх) дітей та людей з інвалідністю з дитинства;

потім — батьки військовослужбовців.

При цьому не виплачуватимуть гроші дітям, батькам та іншим людям, які одержують від військовослужбовця аліменти, а також батькам, які позбавлені батьківських прав, якщо ці права не поновив суд.

Нагадаємо, Департамент соцзабезпечення Міністерства оборони розробив алгоритм для дистанційних виплат сім’ям військовослужбовців-іноземців, які загинули (померли), зникли безвісти або були захоплені в полон.

Кабінет Міністрів затвердив нові розміри виплат у разі отримання інвалідності або загибелі українських військовослужбовців не у бойових діях.

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