Військові зможуть визначати, хто отримає виплати в разі зникнення безвісти чи полону: підписано закон — Finance.ua

Військові зможуть визначати, хто отримає виплати в разі зникнення безвісти чи полону: підписано закон
Президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт № 11 407, який дозволяє військовим самостійно вирішити, хто отримає виплати, якщо вони зникнуть безвісти чи потраплять у полон.
У проєкті закону сказано, що якщо військовий, або військова не складе особистого розпорядження, то гроші розподілять рівними частинами за чергою:
- спершу виплати отримають дружина або чоловік;
- потім — законні представники малолітніх (неповнолітніх) дітей та людей з інвалідністю з дитинства;
- потім — батьки військовослужбовців.
При цьому не виплачуватимуть гроші дітям, батькам та іншим людям, які одержують від військовослужбовця аліменти, а також батькам, які позбавлені батьківських прав, якщо ці права не поновив суд.
Нагадаємо, Департамент соцзабезпечення Міністерства оборони розробив алгоритм для дистанційних виплат сім’ям військовослужбовців-іноземців, які загинули (померли), зникли безвісти або були захоплені в полон.
Кабінет Міністрів затвердив нові розміри виплат у разі отримання інвалідності або загибелі українських військовослужбовців не у бойових діях.
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