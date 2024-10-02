Міноборони розробило алгоритм дистанційних виплат сім’ям воїнів-іноземців — Finance.ua
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Міноборони розробило алгоритм дистанційних виплат сім’ям воїнів-іноземців

Казна та Політика
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Міноборони розробило алгоритм дистанційних виплат сім’ям воїнів-іноземців
Міноборони розробило алгоритм дистанційних виплат сім’ям воїнів-іноземців
Департамент соцзабезпечення Міністерства оборони розробив алгоритм для дистанційних виплат сім’ям військовослужбовців-іноземців, які загинули (померли), зникли безвісти або були захоплені в полон.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Алгоритм передбачає покроковий план дій для членів сімей військовослужбовців-іноземців щодо отримання грошового забезпечення та інших виплат.
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Для оформлення всіх виплат заявникам потрібно звернутися до посольства України в країні проживання для встановлення особи та перевірки дієздатності. Після чого потрібно оформити довіреність на свого представника в Україні (адвоката, представника) на право подання комплекту документів до ТЦК та СП та для відкриття рахунку в банку державного сектору України.
Потім потрібно оформити такі документи:
  • заява українською мовою на отримання грошового забезпечення (у разі смерті);
  • допомога на поховання (у разі смерті);
  • завірена копія свідоцтва про смерть військовослужбовця, що завіряється у військовій частині (у разі смерті);
  • завірені копії документів, що підтверджують родинні зв’язки з військовослужбовцем;
  • копії документів, що посвідчують особу члена сім’ї;
  • копії документів, що засвідчують реєстрацію в Державному реєстрі осіб — платників податків (для оформлення податкової звітності);
  • згода на обробку персональних даних українською мовою;
  • інші документи в разі наявності.
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Комплект завірених і оформлених документів, у тому числі довіреностей, потрібно надіслати представнику в Україні, який за довіреністю відкриє рахунок у банку державного сектору.
Після цього, представник має прибути до ТЦК і СП або військової частини та подати вищезазначені документи.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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