Грошові виплати українських військових з жовтня — Finance.ua

Грошові виплати українських військових з жовтня Вчора 13:00 — Особисті фінанси

Грошові виплати українських військових з жовтня

Військовослужбовці, на відміну від найманих працівників, отримують не заробітну плату, а грошове забезпечення, яке зарплатою не вважається.

На військових не поширюється дія Кодексу законів про працю, з ними не укладається трудовий договір. Права військовослужбовців регулюються законом « Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей ».

Постанова Кабінету міністрів № 168 визначає розмір додаткових грошових виплат на місяць для військовослужбовців:

30 тис. грн для тих, хто здійснює бойові (спеціальні) завдання у період забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією рф;

для тих, хто здійснює бойові (спеціальні) завдання у період забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією рф; 50 тис. грн для військових, які виконують бойові (спеціальні) завдання у складі органів військового управління, штабів і командування, що здійснюють оперативне управління підрозділами;

для військових, які виконують бойові (спеціальні) завдання у складі органів військового управління, штабів і командування, що здійснюють оперативне управління підрозділами; 100 тис. грн для військових, які перебувають у зоні активних бойових дій або проходять лікування чи реабілітацію внаслідок отриманої контузії, травми, каліцтва. Також надбавка передбачена для тих, хто потрапив у полон.

В Україні готують нову систему виплат військовим за американським зразком. Міністерство оборони розпочало публічне обговорення Стратегії залучення, розвитку та утримання людського капіталу в силах оборони України на період до 2027 року.

Нагадаємо, гроші, що отримують наші військовослужбовці в період дії воєнного стану, складаються з двох частин:

щомісячне грошове забезпечення;

додаткова винагорода — надбавки, встановлені на період воєнного стану. Зараз це 30, 50 і 100 тис. грн.

При звільненні з військової служби військовослужбовець має право на компенсацію за невикористану відпустку. Розмір компенсації розраховується на основі середньомісячного доходу військовослужбовця.

Також військовий має право на одноразову грошову допомогу, розмір якої залежить від тривалості служби та звання.

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