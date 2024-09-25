Уряд затвердив новий розмір виплат за загибель чи поранення військових — Finance.ua

Уряд затвердив новий розмір виплат за загибель чи поранення військових Сьогодні 11:04 — Казна та Політика

Уряд затвердив новий розмір виплат за загибель чи поранення військових

Кабінет Міністрів затвердив нові розміри виплат у разі отримання інвалідності або загибелі українських військовослужбовців.

Про це йдеться в постанові уряду.

Зазначається, що одноразові виплати здійснюватимуть у разі загибелі українських військових, визнання їх безвісти зниклими або ж у разі встановлення інвалідності.

У разі загибелі (смерті) військового розмір одноразової грошової допомоги становить 750 прожиткових мінімумів, установлених законом для працездатних осіб станом на 1 січня календарного року, — тобто 2 млн 710 тисяч гривень.

Водночас розмір одноразової грошової допомоги в разі встановлення інвалідності внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання залежатиме від групи інвалідності:

І група — 400 прожиткових мінімумів (12,1 млн гривень);

ІІ група — 300 прожиткових мінімумів (9,8 млн гривень);

ІІІ група — 250 прожиткових мінімумів (7,5 млн гривень).

Для призначення та виплати одноразової грошової допомоги потрібно подати відповідну заяву до Міністерства у справах ветеранів. Її можна подати в паперовій чи електронній формі або ж через застосунок «Дія».

Нагадаємо, Кабінет Міністрів спростив порядок призначення та виплати одноразової грошової допомоги в разі загибелі (смерті) або інвалідності військових внаслідок війни.

hromadske За матеріалами:

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