Уряд затвердив новий розмір виплат за загибель чи поранення військових — Finance.ua
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Уряд затвердив новий розмір виплат за загибель чи поранення військових

Казна та Політика
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Уряд затвердив новий розмір виплат за загибель чи поранення військових
Уряд затвердив новий розмір виплат за загибель чи поранення військових
Кабінет Міністрів затвердив нові розміри виплат у разі отримання інвалідності або загибелі українських військовослужбовців.
Про це йдеться в постанові уряду.
Зазначається, що одноразові виплати здійснюватимуть у разі загибелі українських військових, визнання їх безвісти зниклими або ж у разі встановлення інвалідності.
У разі загибелі (смерті) військового розмір одноразової грошової допомоги становить 750 прожиткових мінімумів, установлених законом для працездатних осіб станом на 1 січня календарного року, — тобто 2 млн 710 тисяч гривень.
Водночас розмір одноразової грошової допомоги в разі встановлення інвалідності внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання залежатиме від групи інвалідності:
  • І група — 400 прожиткових мінімумів (12,1 млн гривень);
  • ІІ група — 300 прожиткових мінімумів (9,8 млн гривень);
  • ІІІ група — 250 прожиткових мінімумів (7,5 млн гривень).
Для призначення та виплати одноразової грошової допомоги потрібно подати відповідну заяву до Міністерства у справах ветеранів. Її можна подати в паперовій чи електронній формі або ж через застосунок «Дія».
Нагадаємо, Кабінет Міністрів спростив порядок призначення та виплати одноразової грошової допомоги в разі загибелі (смерті) або інвалідності військових внаслідок війни.
За матеріалами:
hromadske
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