Де в Україні найвищі показники за зверненнями до центрів рекрутингу — Finance.ua

Де в Україні найвищі показники за зверненнями до центрів рекрутингу Сьогодні 15:26

Де в Україні найвищі показники за зверненнями до центрів рекрутингу

Понад 29 тис. громадян звернулися до центрів рекрутингу, отримавши консультації, а 6 617 кандидатів наразі проходять етап підбору та оформлення на роботу. Найбільше звернень до центрів рекрутингу ЗСУ надходить від мешканців Дніпропетровської області.

Про це повідомили в Міністерстві оборони України.

Зазначається, за весь період функціонування центрів на території регіону було зареєстровано 14,71% від усіх звернень.

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На другому місці знаходиться Харківська область (14.69%), а замикає трійку Київ (14.69%).

У відомстві також запевнили, що у центрах рекрутингу не роздають повістки, а консультації проводять цивільні працівники.

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Нагадаємо, Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський визначив кожному командирові бригади створити штатний підрозділ рекрутингу.

На українському ринку праці, крім низки професіоналів різних напрямків, спостерігається дефіцит інженерів на виробництва в оборонно-промисловому комплексі.

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