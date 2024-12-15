Де в Україні найвищі показники за зверненнями до центрів рекрутингу — Finance.ua

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Де в Україні найвищі показники за зверненнями до центрів рекрутингу

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Де в Україні найвищі показники за зверненнями до центрів рекрутингу
Де в Україні найвищі показники за зверненнями до центрів рекрутингу
Понад 29 тис. громадян звернулися до центрів рекрутингу, отримавши консультації, а 6 617 кандидатів наразі проходять етап підбору та оформлення на роботу. Найбільше звернень до центрів рекрутингу ЗСУ надходить від мешканців Дніпропетровської області.
Про це повідомили в Міністерстві оборони України.
Зазначається, за весь період функціонування центрів на території регіону було зареєстровано 14,71% від усіх звернень.
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На другому місці знаходиться Харківська область (14.69%), а замикає трійку Київ (14.69%).
Де в Україні найвищі показники за зверненнями до центрів рекрутингу
У відомстві також запевнили, що у центрах рекрутингу не роздають повістки, а консультації проводять цивільні працівники.
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Нагадаємо, Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський визначив кожному командирові бригади створити штатний підрозділ рекрутингу.
На українському ринку праці, крім низки професіоналів різних напрямків, спостерігається дефіцит інженерів на виробництва в оборонно-промисловому комплексі.
За матеріалами:
Finance.ua
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