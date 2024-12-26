Які спеціальності є найпопулярнішими серед громадян, що звертаються до центрів рекрутингу — Finance.ua
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Які спеціальності є найпопулярнішими серед громадян, що звертаються до центрів рекрутингу

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Які спеціальності є найпопулярнішими серед громадян, що звертаються до центрів рекрутингу
Які спеціальності є найпопулярнішими серед громадян, що звертаються до центрів рекрутингу
За рік через рекрутингові центри до лав ЗСУ долучилися 30 тисяч військовозобов’язаних українців.
Про це у телеетері заявив заступник міністра оборони, бригадний генерал юстиції Сергій Мельник.
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За його словами, щотижня приблизно 900 громадян висловлюють бажання приєднатися до війська.

Найпопулярніші спеціальності

Найбільш популярними серед українців, які долучаються до ЗСУ через рекрутингові центри, є такі спеціальності:
  • оператори БПЛА;
  • медичні працівники;
  • працівники штабів військових частин.

Які області у лідерах за зверненнями до центрів рекрутингу

В Україні наразі максимально рекрутинг для ЗСУ забезпечують Харківська, Дніпропетровська, Львівська, Запорізька області, а також місто Київ.
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За словами Мельника, понад 20% бажаючих вступити до лав ЗСУ становлять жінки.
Нагадаємо, держава витрачає понад 180 тисяч гривень на кожного рекрута на час проходження БЗВП. Понад половину цієї суми витрачають на забезпечення літнім і зимовим обмундируванням.
За матеріалами:
Укрінформ
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