Які спеціальності є найпопулярнішими серед громадян, що звертаються до центрів рекрутингу — Finance.ua

Які спеціальності є найпопулярнішими серед громадян, що звертаються до центрів рекрутингу
За рік через рекрутингові центри до лав ЗСУ долучилися 30 тисяч військовозобов’язаних українців.
Про це у телеетері заявив заступник міністра оборони, бригадний генерал юстиції Сергій Мельник.
За його словами, щотижня приблизно 900 громадян висловлюють бажання приєднатися до війська.
Найпопулярніші спеціальності
Найбільш популярними серед українців, які долучаються до ЗСУ через рекрутингові центри, є такі спеціальності:
- оператори БПЛА;
- медичні працівники;
- працівники штабів військових частин.
Які області у лідерах за зверненнями до центрів рекрутингу
В Україні наразі максимально рекрутинг для ЗСУ забезпечують Харківська, Дніпропетровська, Львівська, Запорізька області, а також місто Київ.
За словами Мельника, понад 20% бажаючих вступити до лав ЗСУ становлять жінки.
Нагадаємо, держава витрачає понад 180 тисяч гривень на кожного рекрута на час проходження БЗВП. Понад половину цієї суми витрачають на забезпечення літнім і зимовим обмундируванням.
Поділитися новиною