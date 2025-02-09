Зростає зацікавленість громадян у службі: рекрутингові центри залучають більше кандидатів — Finance.ua

Зростає зацікавленість громадян у службі: рекрутингові центри залучають більше кандидатів Сьогодні 18:19

Зростає зацікавленість громадян у службі: рекрутингові центри залучають більше кандидатів

У січні 2025 року до центрів рекрутингу до ЗСУ звернулася 5 381 особа, що майже на 80% більше, ніж середньомісячний показник минулого року. Загалом з моменту відкриття центрів консультації отримали 38 117 громадян.

Про це повідомили в Міністерстві оборони України.

Збільшення кількості кандидатів на військову службу

За інформацією Міністерства оборони України, упродовж січня 955 осіб розпочали процес вступу до війська, що збільшило загальну кількість кандидатів до 8 109.

Найбільше громадян, які вже стали військовослужбовцями, зафіксовано у Києві, Львові, Запоріжжі, Одесі та Івано-Франківську.

Важливо зазначити, що 20% кандидатів — жінки.

Наразі в Україні працюють 48 центрів рекрутингу. У січні 2025 року ще один центр відкрився у Вінниці.

У Міноборони нагадали, у центрах рекрутингу української армії не вручають повістки, а всі консультації надаються з дотриманням умов конфіденційності.

Кандидатам пропонують понад 10 000 вакансій у різних військових формуваннях, зокрема:

Збройних силах України;

Національній гвардії;

Державній прикордонній службі;

СБУ.

Нагадаємо, Україна перебуває на завершальній стадії розробки реформи рекрутингу, щоб заохотити приєднуватися до Збройних сил людей віком від 18 до 25 років.

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