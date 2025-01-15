Рада ухвалила закон про направлення підрозділів ЗСУ до інших держав під час воєнного стану — Finance.ua

Рада ухвалила закон про направлення підрозділів ЗСУ до інших держав під час воєнного стану Сьогодні 15:29 — Казна та Політика

Рада ухвалила закон про направлення підрозділів ЗСУ до інших держав під час воєнного стану

Верховна Рада ухвалила закон «Про внесення змін до деяких законів щодо окремих питань направлення підрозділів Збройних сил України до інших держав у період дії воєнного стану».

Про це народний депутат із фракції «Голос» Ярослав Железняк повідомив у Телеграмі

За його словами, відповідну законодавчу ініціативу № 12 378 підтримали 317 народних депутатів.

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Згідно з пояснювальною запискою, документ має на меті законодавчо унормувати окремі питання направлення підрозділів Збройних сил України до інших держав у період дії воєнного стану.

Ухваленим законом вносяться зміни до законів «Про Збройні сили України» та «Про порядок направлення підрозділів Збройних сил України до інших держав», якими передбачено, що у період дії воєнного стану підрозділи ЗСУ можуть перебувати за кордоном для забезпечення безпеки, оборони та відсічі агресії проти України згідно зі статтею 51 статуту ООН.

Рішення про направлення підрозділів ЗСУ до інших держав прийматиме Президент України з одночасним поданням до Верховної Ради законопроєкту про схвалення такого рішення.

Але така процедура не стосуватиметься випадків застосування підрозділів ЗСУ на території держави, що здійснює збройну агресію проти України, для відбиття такої агресії.

Разом із проєктом закону Президент має подати інформацію про завдання, загальну чисельність зазначених підрозділів, тип і склад їх озброєння, військової техніки, підпорядкованість, строки перебування та порядок їх можливого продовження, порядок заміни особового складу підрозділу та порядок їх утримання.

Положення цього закону будуть застосовуватись до підрозділів ЗСУ, які до дня набрання чинності закону були направлені до іншої держави та перебували на її території з метою здійснення заходів, пов’язаних із забезпеченням національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії проти України, захисту її суверенітету та територіальної цілісності.

Очікується, що ухвалення закону створить умови для врегулювання окремих питань направлення підрозділів Збройних сил України до інших країн у період дії воєнного стану, а його реалізація сприятиме покращенню процесу отримання військової техніки від країн-партнерів, комплектування відповідних підрозділів особовим складом та отриманою технікою, освоєння і підготовка до використання якої потребує тривалих циклів підготовки.

Укрінформ За матеріалами:

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