Рада ухвалила законопроєкт про врегулювання українського громадянства для дружин або чоловіків військових ЗСУ — Finance.ua

Рада ухвалила законопроєкт про врегулювання українського громадянства для дружин або чоловіків військових ЗСУ Сьогодні 16:17 — Особисті фінанси

Рада ухвалила законопроєкт про врегулювання українського громадянства для дружин або чоловіків військових ЗСУ

Верховна Рада України сьогодні, 8 січня, ухвалила в цілому законопроєкт № 12 032, який полегшує отримання українського громадянства дружинам або чоловікам військових ЗСУ.

Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

Парламентар перелічив основні зміни, які з’являться, коли набуде чинності ухвалений закон:

надається право подавати декларацію про відмову від іноземного громадянства для оформлення набуття громадянства України. Це право з’явиться в другого з подружжя громадянина України, який проходить або проходив військову службу в ЗСУ, або загинув (помер) під час виконання (у зв’язку з виконанням) службових обов’язків або був звільнений з української армії на визначених законодавством підставах;

квота для возз’єднання сім’ї: встановлено квоти імміграції для іноземців, які приїжджають до України для возз’єднання з військовими ЗСУ;

поновлення громадянства: другий із подружжя іноземців, які захищали Україну, зможе поновити українське громадянство.

Ініціативу у Раді зареєстрували у вересні 2024 року. За основу (у першому читанні) його ухвалили 20 листопада. 23 грудня Комітет з питань прав людини рекомендував Верховній Раді прийняти проєкт закону в другому читанні та в цілому.

У пояснювальній записці законопроєкту № 12 032 ідеться, що в серпні 2024 року ВРУ ухвалила закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо правового статусу іноземців та осіб без громадянства, які беруть участь у захисті територіальної цілісності та недоторканності України» № 3897-IX. За ним можна подавати заяву про відмову від іноземного громадянства і подаватися на українське можна не всім. А саме — лише другим з подружжя іноземців та осіб без громадянства, які служать на Україну.

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А іноземцям можна долучатися тільки до Збройних сил України, Державної спеціальної служби транспорту та Національної гвардії України.

Натомість громадяни України можуть проходити військову службу також і в інших органах, які не передбачені для іноземців та осіб без громадянства.

Тож законотворці вбачали нерівність у цьому законі. Її хотіли усунути законом, який Рада 8 січня проголосувала в другому читанні.

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