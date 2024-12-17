Рада підтримала за основу законопроєкт про множинне громадянство — Finance.ua

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Рада підтримала за основу законопроєкт про множинне громадянство

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Рада підтримала за основу законопроєкт про множинне громадянство
Рада підтримала за основу законопроєкт про множинне громадянство
Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт № 11 469, який передбачає введення інституту множинного громадянства в Україні. Цей документ ініціював Володимир Зеленський.
Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк у Telegram.
Железняк зазначив, що до другого читання мають врахувати пропозиції і зауваження, зокрема Світового Конгресу Українців.
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У пояснювальній записці сказано, що ці зміни втілять європейські принципи функціонування інституту громадянства, сприятимуть покращенню умов для повернення громадян України додому, збереження ними громадянства України, а також — розширять можливості для іноземців.

Мета документа

Законопроєкт має на меті спростити порядок набуття громадянства України та удосконалити регулювання правового статусу іноземців та осіб без громадянства, які в установленому законодавством порядку проходять/проходили військову службу за контрактом у ЗСУ, Державній спеціальній службі транспорту, Нацгвардії або є одним із подружжя такої особи, або є дитиною такої особи.

Що передбачає проєкт закону

Проєкт закону передбачає кілька важливих змін у питаннях громадянства України, зокрема закріплюються допустимі випадки наявності множинного громадянства.
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Також уточнюються умови набуття громадянства за народженням, територіальним походженням та прийняття до громадянства.
Законопроєкт переглядає і підстави для втрати громадянства України:
  • добровільне набуття громадянства держави-агресора або держави-окупанта;
  • використання іноземного паспорта на території України, що створює загрозу національній безпеці;
  • надання неправдивих відомостей чи підроблених документів при набутті громадянства;
  • проходження військової служби в армії країни-агресора;
  • участь у злочинах проти національної безпеки або терористичних актах.
Крім того, проєкт закону пропонує врегулювати можливість подання паспорта, строк дії якого закінчився, іноземцями та особами без громадянства, які служать за контрактом у ЗСУ, Нацгвардії, інших формуваннях, щоб отримати посвідку на тимчасове проживання.
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Також законопроєктом запропоновано унормувати питання щодо правового статусу іноземців та осіб без громадянства, які під час воєнного стану надавали допомогу українським військовим чи правоохоронним органам у районах бойових дій.

Довідка Finance.ua:

  • у листопаді 2024 року президент України Володимир Зеленський, представляючи у Верховній Раді План внутрішньої стійкості, заявив, що Україна потребує інститут множинного громадянства;
  • 7 серпня 2024 року президент подав до Верховної Ради проєкт Закону № 11 469 про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення реалізації права на набуття та збереження громадянства України, яким пропонується введення інституту множинного громадянства в Україні;
  • у січні 2024 року Зеленський зареєстрував законопроєкт № 10 425, який передбачає введення інституту множинного громадянства. Законопроєкт дозволить мати українське громадянство всім етнічним українцям та їхнім нащадкам, окрім громадян рф, а також іноземним добровольцям. Документ досі не розглянули.
За матеріалами:
Finance.ua
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