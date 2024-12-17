Рада підтримала за основу законопроєкт про множинне громадянство — Finance.ua

Рада підтримала за основу законопроєкт про множинне громадянство Сьогодні 15:05 — Особисті фінанси

Рада підтримала за основу законопроєкт про множинне громадянство

Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт № 11 469 , який передбачає введення інституту множинного громадянства в Україні. Цей документ ініціював Володимир Зеленський.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк у Telegram.

Железняк зазначив, що до другого читання мають врахувати пропозиції і зауваження, зокрема Світового Конгресу Українців.

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У пояснювальній записці сказано, що ці зміни втілять європейські принципи функціонування інституту громадянства, сприятимуть покращенню умов для повернення громадян України додому, збереження ними громадянства України, а також — розширять можливості для іноземців.

Мета документа

Законопроєкт має на меті спростити порядок набуття громадянства України та удосконалити регулювання правового статусу іноземців та осіб без громадянства, які в установленому законодавством порядку проходять/проходили військову службу за контрактом у ЗСУ, Державній спеціальній службі транспорту, Нацгвардії або є одним із подружжя такої особи, або є дитиною такої особи.

Що передбачає проєкт закону

Проєкт закону передбачає кілька важливих змін у питаннях громадянства України, зокрема закріплюються допустимі випадки наявності множинного громадянства.

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Також уточнюються умови набуття громадянства за народженням, територіальним походженням та прийняття до громадянства.

Законопроєкт переглядає і підстави для втрати громадянства України:

добровільне набуття громадянства держави-агресора або держави-окупанта;

використання іноземного паспорта на території України, що створює загрозу національній безпеці;

надання неправдивих відомостей чи підроблених документів при набутті громадянства;

проходження військової служби в армії країни-агресора;

участь у злочинах проти національної безпеки або терористичних актах.

Крім того, проєкт закону пропонує врегулювати можливість подання паспорта, строк дії якого закінчився, іноземцями та особами без громадянства, які служать за контрактом у ЗСУ, Нацгвардії, інших формуваннях, щоб отримати посвідку на тимчасове проживання.

Також законопроєктом запропоновано унормувати питання щодо правового статусу іноземців та осіб без громадянства, які під час воєнного стану надавали допомогу українським військовим чи правоохоронним органам у районах бойових дій.

Довідка Finance.ua:

у листопаді 2024 року президент України Володимир Зеленський, представляючи у Верховній Раді План внутрішньої стійкості, заявив, що Україна потребує інститут множинного громадянства;

7 серпня 2024 року президент подав до Верховної Ради проєкт Закону № 11 469 про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення реалізації права на набуття та збереження громадянства України, яким пропонується введення інституту множинного громадянства в Україні;



у січні 2024 року Зеленський зареєстрував законопроєкт № 10 425, який передбачає введення інституту множинного громадянства. Законопроєкт дозволить мати українське громадянство всім етнічним українцям та їхнім нащадкам, окрім громадян рф, а також іноземним добровольцям. Документ досі не розглянули.



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