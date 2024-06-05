Виїзд з України чоловіків з подвійним громадянством: у ДПСУ роз’яснили ситуацію — Finance.ua

Виїзд з України чоловіків з подвійним громадянством: у ДПСУ роз’яснили ситуацію Сьогодні 10:01 — Особисті фінанси

Виїзд з України чоловіків з подвійним громадянством: у ДПСУ роз’яснили ситуацію

Україна скасувала виняток щодо «проживання за кордоном» для виїзду з країни людей з подвійним громадянством.

Про це своїх громадян попередило посольство США в Україні.

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За даними дипломатичного відомства, з 1 червня Україна скасовує виняток «проживання за кордоном», який раніше дозволяв деяким українцям віком від 18 до 60 років залишати країну.

Після цієї зміни американсько-українські подвійні громадяни, включно з тими, хто проживає в Сполучених Штатах, можуть більше не мати змоги залишити країну.

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У Посольстві підкреслили, що українське законодавство не визнає подвійного громадянства. Таким чином, під час перебування в Україні американсько-українські подвійні громадяни розглядаються виключно як громадяни України, і на них поширюються права та обов’язки громадян України. Відповідно до воєнного стану в Україні чоловікам віком від 18 до 60 років заборонено залишати країну.

Як наголошується у дипломатичному відомстві, раніше люди з подвійним американсько-українським громадянством у цій групі могли в'їхати в Україну, а потім виїхати з неї, якщо вони зняли з реєстрації своє місце проживання в Україні та зареєстрували місце проживання у США. За інформацією Посольства, цей виняток було скасовано з 1 червня.

Коментар ДПСУ

Як прокоментував речник ДПСУ Андрій Демченко в коментарі РБК-Україна, в Україні заборонено подвійне громадянство.

«Навіть якщо громадяни України мають паспорт іншої країни, вони в першу чергу розглядаються виключно як громадяни України й на них поширюються права та обов’язки громадян України», — заявив Демченко.

Він пояснив, що такі норми діяли і раніше.

«І до прикладу на кордоні прикордонники неодноразово виявляли громадян нашої країни, які на паспортному контролі видавали себе за іноземців. Такі громадяни завжди притягуються до визначеної законодавством відповідальності», — зауважив Демченко.

В той же час, за його словами, не варто плутати з громадянами України, які постійно проживають за межами України і які мали в своїх документах відповідні відмітки про оформлення виїзду за кордон на постійне місце проживання та відмітки (штамп) про взяття на постійний консульський облік у закордонній дипломатичній установі України.

«Раніше такі громадяни України чоловічої статі у віці від 18 до 60 на час воєнного стану також мали можливість виїздити за межі України. Однак зі зміною норм законодавства тепер така можливість для них обмежена», — підсумував Демченко.

Довідка Finance.ua:

Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт № 9585 щодо правового статусу іноземців та осіб без громадянства, які беруть участь у захисті України;

у 2024 році виїзд за межі України більшості громадян відбувається виключно на підставі дійсного закордонного паспорта. Виїхати за внутрішніми паспортами можна лише в окремих випадках;



в Україні ставлення громадян до можливого запровадження множинного громадянства, яке запропонував президент України Володимир Зеленський, практично поділилося навпіл: 27% мають швидше позитивне ставлення, а 28% - швидше негативне.



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