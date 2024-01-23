Законопроєкт про множинне громадянство: що пропонує Зеленський — Finance.ua

Законопроєкт про множинне громадянство: що пропонує Зеленський Сьогодні 10:07 — Казна та Політика

Законопроєкт про множинне громадянство: що пропонує Зеленський

На сайті Верховної Ради України з’явився текст законопроєкту про множинне громадянство, який подав президент Володимир Зеленський.

Мета законопроекту

Зазначається, що метою прийняття проєкту Закону України «Про деякі питання у сфері міграції щодо підстав та порядку набуття і припинення громадянства України» є актуалізація положень законодавства у сфері міграції та громадянства.

Зокрема йдеться про підстави та порядок набуття і припинення громадянства України для осіб, які у складі ЗСУ, інших утворених відповідно до законів формувань, беруть участь у захисті незалежності та території України.

Як сказано в пояснювальній записці, законопроєкт пропонує:

визначити держави, громадяни яких набувають громадянство України у спрощеному порядку;

визначити категорії осіб, які подаватимуть зобов’язання припинити іноземне громадянство для набуття громадянства України;

запровадити декларацію про визнання себе громадянином України — документ, у якому іноземець засвідчує, що в разі набуття громадянства особа визнає себе лише громадянином України, актуалізує категорію людей, які не можуть набути українського громадянства з урахуванням рівня загрози нацбезпеки;

документ переглядає підстави для втрати громадянства України;

уточнює повноваження державних органів, які беруть участь у вирішенні питань громадянства урегульовує питання можливості подання паспортного документа, строк дії якого закінчився, іноземцями та особами без громадянства, які в установленому законом порядку проходять чи проходили військову службу;

унормовує питання щодо правового статусу перебування на території України іноземців та осіб без громадянства, які були залучені до захисту України, зокрема, у складі сил ТрО або ДФТГ.

Умови отримання громадянства

Іноземцям, які служать у лавах Сил оборони, обов’язково проживати в Україні понад три роки, щоб отримати громадянство.

Іноземцям необхідно буде визнавати і дотримуватися Конституції України та законів, історії, а також підтвердити рівень володіння державною мовою.

У разі ухвалення закону має з’явитися декларація про визнання себе громадянином України. Це документ, у якому іноземець під час подання заяви про набуття громадянства України особа визнає себе лише громадянином України.

Ще має бути врегульовано питання можливості подання паспортного документа, термін дії якого закінчився, іноземцями та особами без громадянства, які проходять або проходили військову службу за контрактом у Силах оборони України для отримання посвідки на тимчасове проживання.

Окремо законопроектом пропонується спрощений варіант отримання громадянства України для громадян США, Британії, Норвегії, країн-членів ЄС, Швейцарії, Японії, Канади.

Нагадаємо, 22 січня 2024 року було зареєстровано проєкт закону президента Володимира Зеленського про множинне громадянство.

Довідка Finance.ua:

22 вересня 2023 року Зеленський на зустрічі з українською діаспорою у США запевнив, що реалізує ідею подвійного громадянства;

президент подавав законопроєкт про подвійне громадянство у грудні 2019 року, а у грудні 2021-го — законопроєкт про множинне громадянство.

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