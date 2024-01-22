Зеленський вносить до Ради законопроект про множинне громадянство — Finance.ua

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Зеленський вносить до Ради законопроект про множинне громадянство

Казна та Політика
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Зеленський вносить до Ради законопроект про множинне громадянство
Зеленський вносить до Ради законопроект про множинне громадянство
Президент України Володимир Зеленський 22 січня внесе в Раду законопроект про множинне громадянство.
Про це він заявив під час привітання з Днем Соборності.
«Сьогодні я вношу у Верховну раду України ключовий законопроєкт, який дасть змогу ухвалити комплексні зміни до законодавства та запровадити інститут множинного громадянства», — заявив він.
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За словами Зеленського, це дасть змогу мати українське громадянство всім етнічним українцям та їхнім нащадкам із різних країн світу, окрім громадян росії.
«Всі, хто в періоди різних хвиль еміграції вимушено залишив рідну землю, опинившись у Європі, США, Канаді, країнах Азії, Латинської Америки. Всі, хто допомагає нам попри сотні й тисячі кілометрів від рідної землі. Іноземні добровольці, які стали на захист України, усі, хто воює за свободу України, як за рідну Батьківщину. І Україна стане для них такою», — додав президент.
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Множинне громадянство — це статус громадянства, при якому особа послідовно визнається громадянином (громадянкою) двох чи більше країн за законами цих країн. Втім, Конституція України (стаття 4) визначає, що в Україні існує єдине громадянство.
В жовтні 2023 року в МЗС заявили, що вважають необхідним запровадження множинного громадянства в Україні. Але мають бути винятки, що стосуються заборони на будь-яке подвійне громадянство з державою-агресором.
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У грудні 2021 року президент Володимир Зеленський вносив до Верховної Ради законопроект про множинне громадянство, але документ так і не встигли розглянути.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
РБК-Україна
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