Названо топ-10 країн, у яких найскладніше отримати громадянство — Finance.ua

Названо топ-10 країн, у яких найскладніше отримати громадянство Сьогодні 20:43 — Світ

Названо топ-10 країн, у яких найскладніше отримати громадянство

Отримання громадянства, особливо шляхом натуралізації, є складним завданням у багатьох країнах. А різні обставини можуть зробити цей процес ще більш непростим і трудомістким.

Про це пише Jagran Josh.

Десять країн світу опинилися в лідерах за складністю отримання громадянства. Серед деяких факторів, які зробили їх лідерами рейтингу — вимоги до тривалого проживання; володіння мовою; культурні та релігійні особливості.

10 країн, у яких найважче отримати громадянство у 2023 році:

Катар;

Ватикан;

Ліхтенштейн;

Бутан;

Саудівська Аравія;

Кувейт;

Швейцарія;

Китай;

Північна Корея;

Японія.

Катар

Катар, що розташований в Перській затоці і має величезні багатства, забезпечені газовою промисловістю, відомий суворими вимогами для отримання громадянства.

Щоб стати громадянином Катару як іноземець, необхідно постійно проживати в країні протягом приголомшливих 25 років.

Обов’язковими умовами є знання арабської мови, бездоганна поведінка та підтвердження наявності достатніх фінансових ресурсів для підтримки себе.

Крім того, Катар не допускає подвійного громадянства, що вимагає відмови від початкового паспорта. Додатковим критерієм є ймовірне навернення в іслам, що робить Катар однією з країн з найбільш складними умовами отримання громадянства в світі.

Ватикан

Ватикан, найменша суверенна держава у світі, може похвалитися невеликим населенням — близько 450 громадян. Причиною такої невеликої кількості є суворі правила отримання громадянства.

Ватикан надає громадянство лише за трьох виняткових обставин:

якщо людина є кардиналом, який проживає у Ватикані чи Римі;

якщо він служить дипломатом, що представляє Святий Престол;

або якщо він проживає у Ватикані у зв’язку з роботою в Католицькій Церкві.

Ці вкрай специфічні умови роблять Ватикан однією з найскладніших країн у світі для отримання громадянства.

Ліхтенштейн

Розташована між Австрією і Швейцарією багата мікродержава Ліхтенштейн із населенням близько 40 тисяч людей вимагає тривалого періоду часу для отримання громадянства.

Іноземці повинні прожити в країні не менше 30 років, перш ніж вони отримають право подати заяву на натуралізацію. Однак цей період можна скоротити до 10 років за згодою громади. Крім того, громадянство через шлюб із власником паспорта Ліхтенштейна може прискорити процес, дозволяючи отримати заповітну книжечку лише через п’ять років.

Ці складні умови роблять Ліхтенштейн однією з найскладніших країн світу для отримання громадянства.

Бутан

У віддаленому гімалайському Королівстві Бутан діють суворі правила в'їзду для туристів, а отримати громадянство ще складніше. Іноземці, які бажають мати бутанське громадянство, за умови, що у них немає бутанських батьків, повинні прожити в країні не менше 20 років перед подачею заяви. Вони також повинні продемонструвати бездоганну поведінку в цей час, утримуючись від будь-яких негативних висловлювань на адресу бутанської монархії.

Влада Бутану зберігає за собою право відхиляти заяви про надання громадянства без пояснення причин, а громадянство може бути відкликане, якщо в майбутньому люди будуть відгукуватися про короля або країну несприятливо.

Саудівська Аравія

Саудівська Аравія, багата нафтою країна, в якій розташовані найсвятіші місця ісламу, — Мекка і Медіна, — має величезні перешкоди для тих, хто хоче отримати громадянство.

Потенційні кандидати повинні проживати в країні не менше 10 років і вільно володіти арабською мовою. Крім того, обов’язковими умовами є відсутність судимості і суб'єктивна оцінка того, що вас «в цілому вважають моральною особою».

Остаточне рішення щодо заяв на отримання громадянства залишається за міністром внутрішніх справ. Крім того, Саудівська Аравія не визнає подвійне громадянство, що вимагає відмови від початкового паспорта.

Кувейт

Сусідній з Саудівською Аравією Кувейт, ще одна багата нафтою країна, повторює суворі критерії свого сусіда для отримання громадянства. Щоб мати право на натуралізацію, люди повинні проживати в Кувейті принаймні 20 років, вільно володіти арабською мовою та сповідувати ісламську віру або за народженням, або за наверненням.

Як і багато країн Перської затоки, Кувейт не визнає подвійне громадянство, що сприяє його репутації однієї з найскладніших країн світу для отримання громадянства.

Швейцарія

У Швейцарії, відомій своїми приголомшливими пейзажами та високою якістю життя, існує один із найсуворіших процесів отримання громадянства в Європі.

Іноземці, які бажають отримати швейцарське громадянство, повинні проживати в країні не менше 10 років і мати посвідку на проживання категорії «C». Володіння однією з національних мов Швейцарії (німецькою, французькою, італійською або ретороманською) є обов’язковим.

Процес натуралізації включає кілька етапів затвердження на федеральному, кантональному та громадському рівнях, кожен із яких має різні вимоги.

Прихильність Швейцарії цим суворим критеріям сприяє зміцненню її репутації як однієї з країн світу, в якій найважче отримати громадянство.

Китай

Китай, найбільш густонаселена країна в світі, також встановлює величезні бар'єри для отримання іноземцями громадянства. Китайський закон про громадянство надає іноземцям обмежені можливості для його отримання, в першу чергу через сімейні зв’язки або «інші законні причини».

Закон залишається навмисно розпливчастим, що ускладнює процес. Крім того, в законі не передбачена конкретна тривалість проживання. Складні вимоги до отримання китайського громадянства утримують більшість іноземців від його отримання.

Північна Корея

У Північній Кореї, потаємній та ізольованій країні, яку часто називають «королівством-відлюдником», існує один із найзагадковіших процесів отримання громадянства.

Хоча критерії отримання громадянства КНДР недостатньо документально підтверджені, відповідальність за його надання лежить на Президії Верховної народної Асамблеї.

Більше того, Північна Корея не визнає подвійного громадянства, що робить її однією з найскладніших країн для отримання громадянства, хоча його бажаність також сумнівна.

Японія

Японія, що володіє одним з найпотужніших паспортів у світі, дотримується суворих вимог для натуралізації. Іноземці повинні проживати в Японії безперервно протягом не менше п’яти років і демонструвати «порядну поведінку».

Здатність забезпечувати себе в Японії має важливе значення, а участь в організаціях, які виступають за повалення японського уряду, позбавляє людей права натуралізації.

Японія не визнає подвійне громадянство, але вимоги до знання мови порівняно м’які і вимагають базового володіння, придатного для повсякденного життя.

УНІАН За матеріалами:

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