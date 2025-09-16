У поліції прокоментували інформацію про підвищення штрафів за порушення ПДР Сьогодні 18:10 — Особисті фінанси

У поліції прокоментували інформацію про підвищення штрафів за порушення ПДР

В інтернеті поширюють інформацію про нібито збільшення штрафів за порушення правил дорожнього руху. У патрульній поліції офіційно заявили , що жодних змін у розмірах штрафів не відбулося.

За словами першого заступника начальника Департаменту патрульної поліції Олексія Білошицького, інформація, яку поширюють, стосується законопроєктів, які ще не розглянуті та не ухвалені.

«Тому, розміри штрафів залишаються без змін згідно з Кодексом України про адміністративні правопорушення», — заявив він.

Нагадаємо, водії-порушники сплатили штрафів на 700 мільйонів лише за пів року. Сотні камер автофіксації порушень правил дорожнього руху по всій країні за період з початку січня до кінця липня 2025 року принесли до державної казни сотні мільйонів гривень. І це лише частина штрафів для водіїв, які отримали «листи щастя» про притягнення до адміністративної відповідальності.

У січні цього року у застосунку «Дія» додали фото і відео порушення до штрафів автофіксації. Раніше штрафи надходили лише з текстовими деталями, з зазначенням порушення, часу та місця. Тепер у застосунок додали ще й фото та відео. Оплатити штрафи можна за реквізитами картки, ApplePay чи GooglePay.

