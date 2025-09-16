0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

У поліції прокоментували інформацію про підвищення штрафів за порушення ПДР

Особисті фінанси
48
У поліції прокоментували інформацію про підвищення штрафів за порушення ПДР
У поліції прокоментували інформацію про підвищення штрафів за порушення ПДР
В інтернеті поширюють інформацію про нібито збільшення штрафів за порушення правил дорожнього руху. У патрульній поліції офіційно заявили, що жодних змін у розмірах штрафів не відбулося.
За словами першого заступника начальника Департаменту патрульної поліції Олексія Білошицького, інформація, яку поширюють, стосується законопроєктів, які ще не розглянуті та не ухвалені.
«Тому, розміри штрафів залишаються без змін згідно з Кодексом України про адміністративні правопорушення», — заявив він.

Читайте також: Які штрафи для водіїв в Україні та як їх перевірити

Нагадаємо, водії-порушники сплатили штрафів на 700 мільйонів лише за пів року. Сотні камер автофіксації порушень правил дорожнього руху по всій країні за період з початку січня до кінця липня 2025 року принесли до державної казни сотні мільйонів гривень. І це лише частина штрафів для водіїв, які отримали «листи щастя» про притягнення до адміністративної відповідальності.
У січні цього року у застосунку «Дія» додали фото і відео порушення до штрафів автофіксації. Раніше штрафи надходили лише з текстовими деталями, з зазначенням порушення, часу та місця. Тепер у застосунок додали ще й фото та відео. Оплатити штрафи можна за реквізитами картки, ApplePay чи GooglePay.
За матеріалами:
Finance.ua
Авто
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems