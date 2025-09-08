Водії-порушники сплатили штрафів на 700 мільйонів лише за пів року Сьогодні 09:37 — Казна та Політика

Сотні камер автофіксації порушень правил дорожнього руху по всій країні за період з початку січня до кінця липня 2025 року принесли до державної казни сотні мільйонів гривень. І це лише частина штрафів для водіїв, які отримали «листи щастя» про притягнення до адміністративної відповідальності.

Українські водії сплатили до Державної скарбниці понад 712 мільйонів гривень штрафів за перевищення швидкості та інші порушення правил дорожнього руху. Ці цифри стосуються лише тих випадків, коли порушення зафіксували камери автоматичної фіксації.

Такі дані надала Державна казначейська служба України у відповідь на офіційний запит видання «Телеграф».

За інформацією, яку надала Державна казначейська служба України, водії сплатили 712 мільйонів 75 тисяч гривень штрафів. Це гроші, які потрапили до бюджету за кодом класифікації доходів 21081800 «Адміністративні штрафи за адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі». Період надходжень — з січня по липень 2025 року включно.

Варто зазначити, що названа сума відображає лише частину загальних доходів від штрафів за порушення ПДР. Поруч з камерами працюють й інші механізми стягнення штрафів за небезпечну їзду — ручна, відеофіксація патрульними, на стаціонарних постах, під час спецоперацій та рейдів.

раніше повідомлялось, що в Україні до кінця року камери автофіксації порушень ПДР зможуть моніторити та штрафувати автомобілістів за проїзд на заборонений сигнал світлофора;

у січні цього року у застосунку «Дія» додали фото і відео порушення до штрафів автофіксації. Раніше штрафи надходили лише з текстовими деталями, з зазначенням порушення, часу та місця. Тепер у застосунок додали ще й фото та відео. Оплатити штрафи можна за реквізитами картки, ApplePay чи GooglePay.

