Стриманий оптимізм: бізнес поліпшив оцінки ділової активності

Бізнес у серпні зберіг стримані оцінки результатів власної економічної діяльності, проте поліпшив їх як порівняно з попереднім місяцем, так і в річному вимірі.

Про це повідомили у Національному банку за результатами опитування керівників підприємств у серпні 2025 року.

У серпні 2025 року індекс очікувань ділової активності (ІОДА) зріс до 49,0 з 48,3 у липні 2025 року та був вищий за рівень у серпні 2024 року (48,4).

Зазначається, що позитивними чинниками були жвавий споживчий попит, енергетична стабільність, сповільнення інфляції та сезонний чинник.

Натомість подальші руйнування виробничих потужностей та інфраструктури, значні витрати на відновлення, сировину й оплату праці гальмували економічну активність.

Які сектори були найоптимістичнішими

Підприємства будівництва були найоптимістичнішими серед респондентів, четвертий місяць поспіль позитивно оцінивши свої поточні результати: секторальний індекс у серпні становив 54,0 порівняно з 50,6 у липні.

Будівельники очікували на подальше збільшення обсягів будівництва та нових замовлень.

Підприємства торгівлі шостий місяць поспіль зберігали позитивні оцінки результатів своєї діяльності завдяки жвавим споживчим настроям: секторальний індекс становив 51,8 порівняно з 51,2 у липні.

Підприємства промисловості зберегли стримані оцінки з огляду на подальші руйнування виробничих потужностей та значні витрати на відновлення: секторальний індекс становив 48,7 порівняно з 48,6 у липні.

Підприємства сфери послуг дещо пом’якшили, але зберегли найстриманіші оцінки через складну логістику, здорожчання електроенергії та дефіцит кваліфікованих кадрів: секторальний індекс становив 47,0 порівняно з 45,8 у липні.

На тлі очікуваного сповільнення темпів зростання закупівельних цін підприємства будівництва, торгівлі та сфери послуг були налаштовані на помірніше здорожчання власної продукції.

Ситуація на ринку праці залишається неоднорідною. Лише респонденти сфери будівництва були налаштовані на збільшення загальної чисельності працівників, підприємства інших секторів очікували на скорочення персоналу.

