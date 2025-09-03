Ощадбанк дозволив бізнесу підписувати документи через «Дію»
Ощадбанк розширив цифрові можливості для клієнтів. Тепер роздрібний бізнес може підписувати документи дистанційно через застосунок «Дія» у мобільному додатку банку без відвідування відділення.
Про це повідомив голова правління Ощадбанку Сергій Наумов.
Новий сервіс дозволяє:
- проводити операції з картками, рахунками та депозитами;
- візувати документи фінансового моніторингу;
- оформлювати довідки Фонду гарантування вкладів.
«Найближчим часом перелік послуг розширюватиметься. Підпис займає лічені хвилини, економить час клієнта та ресурси банку, а також доступний навіть за кордоном», — додав Наумов.
У пресслужбі банку уточнили, що найближчим часом список розширять на послуги щодо оренди індивідуальних сейфів, встановлення кредитних лімітів та нових форм документів для фінансового моніторингу.
Як відбувається процес електронного підпису:
- після формування документа в системі клієнт отримує push-сповіщення в додатку банку, переглядає його та підписує через застосунок Дія;
- потім документ автоматично зберігається в електронному архіві банку та доступний клієнту для повторного завантаження.
Нагадаємо, у червні Сергій Наумов повідомив, що клієнти мікро-, малого та середнього бізнесу (ММСБ) тепер можуть швидше передавати документи через застосунок Дія завдяки мультишерингу документів. Мультишеринг дозволяє підприємцям одним кліком або QR-кодом передати одразу кілька документів, потрібних для банківських чи інших бізнес-процедур.
Сервіс шерингу документів через «Дію» з 1 червня став платним для банків та фінансових установ. За підключення до сервісу банки та фінансові установи будуть сплачувати одноразово 21 617 грн, далі — 9,8 грн за кожну успішну операцію з документами. Шеринг одного документа буде безкоштовним, два і більше (мультишеринг) — платним.
