Український бізнес задекларував більше 100 млрд грн податку на прибуток за пів року — Finance.ua

Український бізнес задекларував більше 100 млрд грн податку на прибуток за пів року
За пів року понад 28 тис. українських компаній подали декларації з податку на прибуток підприємств. Загальна сума задекларованих до сплати зобов’язань становить 109,3 млрд грн, з яких 57,3 млрд грн припадає на другий квартал.
Про це розповів голова комітету Верховної Ради з питань фінансів Данило Гетманцев.
Цьогорічний показник на 11,2% більший, ніж за аналогічний період 2024 року, коли компанії задекларували 98,3 млрд грн.
Близько 21,6 тисячі компаній визначили позитивний фінансовий результат і матимуть податкові зобов’язання. Це на 2,4 тисячі більше, ніж торік.
Водночас частка підприємств, які декларують збитки, хоч і залишається суттєвою, поступово скорочується. У кількісному вимірі таких платників стало на 43 більше, однак у відсотковому співвідношенні їхня частка зменшилася майже на два відсоткових пункти.
Водночас зростання надходжень супроводжується зниженням рівня реальної сплати. За словами Гетманцева, у першому півріччі 2025 року рівень сплати податку на прибуток склав 1,35%, що на 0,08 відсоткового пункту менше, ніж за аналогічний період минулого року. При цьому дохідність бізнесу у грошовому вимірі зросла на 1,6 трлн грн.
