ТОП-10 найпопулярніших вживаних автівок в Україні — Finance.ua

ТОП-10 найпопулярніших вживаних автівок в Україні
укр
ТОП-10 найпопулярніших вживаних автівок в Україні

Технології&Авто
81
У серпні 2025 року в сервісних центрах МВС зареєстрували 74,8 тис. угод купівлі-продажу вживаних авто. Це на 4% менше, ніж у липні, і на 17% менше, ніж у серпні минулого року.
Про це повідомляє Інститут досліджень авторинку.
Середній вік автомобілів на вторинному ринку залишається стабільним і складає 15,5 року.

Лідери серед брендів

Серед брендів лідером із великим відривом залишається Volkswagen — він удвічі випередив найближчого конкурента. Це свідчить про стабільну довіру до марки, що цінується за надійність і простоту обслуговування.
У десятку також увійшли: Renault, BMW, ВАЗ, Skoda, Toyota, Audi, Ford, Mercedes-Benz і Hyundai. Вони закривають різні сегменти — від бюджетних моделей до преміум-класу, від бензинових авто до гібридів.
Популярні моделі

  • Серед конкретних моделей упевнено лідирує Volkswagen Passat.
  • На другому місці — Skoda Octavia, яка відома доступністю й місткістю.
  • Volkswagen Golf, включно з електроверсією e-Golf, закриває трійку лідерів.
  • До топ-10 також увійшли: Daewoo Lanos, Renault Megane, BMW 5-ї та 3-ї серії, Ford Focus, Audi A4 та A6.
Преміум і справжня класика

Минулого місяця українці купили 1 Maybach, 1 Lamborghini, 2 Ferrari, 2 Aston Martin, 5 Rolls-Royce, 7 Maserati і 9 Bentley.
А найстарішим автомобілем серпня став Buick Century 1939 року — потужний седан, який поєднував легкий кузов із 5-літровим V8 і колись вважався одним із найшвидших у своєму класі.
Раніше ми писали про рейтинг 20 найпотужніших автомобілів 2025 року, що охоплює автомобілі з бензиновими, гібридними та повністю електричними силовими установками.
За матеріалами:
Інститут досліджень авторинку
Авто
