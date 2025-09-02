ТОП-10 найпопулярніших вживаних автівок в Україні — Finance.ua

ТОП-10 найпопулярніших вживаних автівок в Україні Сьогодні 21:04 — Технології&Авто

У серпні 2025 року в сервісних центрах МВС зареєстрували 74,8 тис. угод купівлі-продажу вживаних авто. Це на 4% менше, ніж у липні, і на 17% менше, ніж у серпні минулого року.

Про це повідомляє Інститут досліджень авторинку.

Середній вік автомобілів на вторинному ринку залишається стабільним і складає 15,5 року.

Лідери серед брендів

Серед брендів лідером із великим відривом залишається Volkswagen — він удвічі випередив найближчого конкурента. Це свідчить про стабільну довіру до марки, що цінується за надійність і простоту обслуговування.

У десятку також увійшли: Renault, BMW, ВАЗ, Skoda, Toyota, Audi, Ford, Mercedes-Benz і Hyundai. Вони закривають різні сегменти — від бюджетних моделей до преміум-класу, від бензинових авто до гібридів.

Популярні моделі

Серед конкретних моделей упевнено лідирує Volkswagen Passat.

На другому місці — Skoda Octavia, яка відома доступністю й місткістю.

Volkswagen Golf, включно з електроверсією e-Golf, закриває трійку лідерів.

До топ-10 також увійшли: Daewoo Lanos, Renault Megane, BMW 5-ї та 3-ї серії, Ford Focus, Audi A4 та A6.

Преміум і справжня класика

Минулого місяця українці купили 1 Maybach, 1 Lamborghini, 2 Ferrari, 2 Aston Martin, 5 Rolls-Royce, 7 Maserati і 9 Bentley.

А найстарішим автомобілем серпня став Buick Century 1939 року — потужний седан, який поєднував легкий кузов із 5-літровим V8 і колись вважався одним із найшвидших у своєму класі.

