Смартфони різко подорожчають у найближчому майбутньому — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Смартфони різко подорожчають у найближчому майбутньому

Фондовий ринок
118
Смартфони різко подорожчають у найближчому майбутньому
Смартфони різко подорожчають у найближчому майбутньому
Провідний світовий виробник чипів, TSMC, планує підвищити ціни на свою продукцію, що неминуче призведе до подорожчання флагманських смартфонів від Apple, Samsung та інших брендів наступного року.

Чому так

Тайванська фірма, що виробляє процесори для iPhone і флагманів на базі Snapdragon, готується підняти ціни на 5−10%. Це вже не перший прецедент подорожчання в ланцюжку поставок смартфонів за останній час. Рішення безпосередньо позначиться на вартості майбутніх поколінь пристроїв, пише Phone Arena.

Депозити в банках

Причина зростання цін не стосується жадібності техногігантів. TSMC змушена реагувати на торгові мита США, ринкові коливання та інші зовнішні чинники. Оскільки компанія залишається практично монополістом у сегменті найпередовіших чипів, у Apple і Qualcomm (постачає чипи для Samsung та інших провідних брендів) просто немає вибору, окрім як погодитися з новими умовами.
Важливо розуміти, що прийдешнє подорожчання торкнеться смартфонів 2026 року, таких як умовний iPhone 18. Флагмани 2025-го, включно з iPhone 17 і Galaxy S26 (останній теж підпадає під це покоління, незважаючи на пізніший реліз на початку 2026-го), уже додали у вартості через попереднє підвищення цін TSMC на 10%. З чуток, ціна iPhone 17 Pro зросте на $50, і це прямий наслідок аналогічного прецеденту роком раніше.
Ця ситуація підштовхує бренди до пошуку альтернатив. Samsung, наприклад, дедалі активніше працює над тим, щоб перевести свої флагмани на власні процесори Exynos, а також знизити залежність від TSMC. Apple теж прагне до максимальної незалежності, розробляючи все більше фірмових компонентів. Постійне зростання цін у зовнішніх постачальників тільки прискорює ці процеси.
🧐 Розсилка Finance.ua про гроші. Це помічник, який допомагатиме поводитися розумно з грошима. Тут ви знайдете практичні поради, перевірені сервіси, секрети економії та заробітку, які будете отримувати 1 раз на 2 тижні на вашій пошті. Долучайтеся та отримуйте найкорисніший контент від нас!

Розсилка Finance.ua про гроші

За матеріалами:
Фокус
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems