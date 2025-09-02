Смартфони різко подорожчають у найближчому майбутньому — Finance.ua

Смартфони різко подорожчають у найближчому майбутньому Сьогодні 22:23 — Фондовий ринок

Смартфони різко подорожчають у найближчому майбутньому

Провідний світовий виробник чипів, TSMC, планує підвищити ціни на свою продукцію, що неминуче призведе до подорожчання флагманських смартфонів від Apple, Samsung та інших брендів наступного року.

Чому так

Тайванська фірма, що виробляє процесори для iPhone і флагманів на базі Snapdragon, готується підняти ціни на 5−10%. Це вже не перший прецедент подорожчання в ланцюжку поставок смартфонів за останній час. Рішення безпосередньо позначиться на вартості майбутніх поколінь пристроїв, пише Phone Arena.

Причина зростання цін не стосується жадібності техногігантів. TSMC змушена реагувати на торгові мита США, ринкові коливання та інші зовнішні чинники. Оскільки компанія залишається практично монополістом у сегменті найпередовіших чипів, у Apple і Qualcomm (постачає чипи для Samsung та інших провідних брендів) просто немає вибору, окрім як погодитися з новими умовами.

Важливо розуміти, що прийдешнє подорожчання торкнеться смартфонів 2026 року, таких як умовний iPhone 18. Флагмани 2025-го, включно з iPhone 17 і Galaxy S26 (останній теж підпадає під це покоління, незважаючи на пізніший реліз на початку 2026-го), уже додали у вартості через попереднє підвищення цін TSMC на 10%. З чуток, ціна iPhone 17 Pro зросте на $50, і це прямий наслідок аналогічного прецеденту роком раніше.

Ця ситуація підштовхує бренди до пошуку альтернатив. Samsung, наприклад, дедалі активніше працює над тим, щоб перевести свої флагмани на власні процесори Exynos, а також знизити залежність від TSMC. Apple теж прагне до максимальної незалежності, розробляючи все більше фірмових компонентів. Постійне зростання цін у зовнішніх постачальників тільки прискорює ці процеси.

