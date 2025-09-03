Розкрито технічні характеристики фінського смартфона HMD Pulse 2 Pro — Finance.ua
Розкрито технічні характеристики фінського смартфона HMD Pulse 2 Pro

Фінський виробник смартфонів HMD Global готує новий апарат серії Pulse під назвою Pulse 2.
Його характеристики розкрив відомий інсайдер HMD_MEME'S, який регулярно публікує відомості про продукцію компанії. HMD Pulse 2 Pro, за чутками, отримає 6.72-дюймовий дисплей IPS LCD з роздільною здатністю FHD+ та частотою оновлення 120 Гц.
У пристрої використовується Unisoc T7250, який включає два ядра Cortex-A75 із частотою до 1.8 ГГц та шість енергоефективних Cortex-A55 до 1.6 ГГц. Модифікації пам’яті будуть представлені у трьох варіантах: 6/128 ГБ, 8/128 ГБ та 8/256 ГБ.
Камери зберегли просту конфігурацію: основний модуль на 50 Мп тепер оснащений оптичною стабілізацією зображення (OIS) та доповнений 2-Мп сенсором. Фронтальна камера — 50 Мп. Серед інших особливостей очікуються Android 15 «з коробки», три роки програмних оновлень та п’ятирічна гарантія на деталі та ремонт.
Місткість акумулятора залишилася незмінною — 5000 мАг, підтримується зарядка на 20 Вт. Також заявлено захист від бризок за стандартом IP54, модуль NFC та підтримку Wi-Fi.
За даними інсайдера, офіційна прем’єра HMD Pulse 2 Pro відбудеться у жовтні.
За матеріалами:
iLenta
