Китайський банк Heihe припинив розрахунки з росією через санкції ЄС — Finance.ua

Китайський банк Heihe припинив розрахунки з росією через санкції ЄС
Китайський банк Heihe припинив розрахунки з росією через санкції ЄС

Один із ключових для російського малого та середнього бізнесу китайський Heihe Rural Commercial Bank припинив приймати платежі з росії після санкцій Європейського Союзу.
Про це повідомляє The Moscow Times.
За словами одного з російських імпортерів, платежі в Heihe проходили нормально протягом місяця після запровадження обмежень з боку ЄС, але минулого тижня банк перестав брати гроші.
У Heihe ж пояснили це «налаштуванням внутрішньої інфраструктури».
Heihe — невеликий сільський банк, яких у Китаї сотні, зазначає видання. Проте за словами експертів, він був одним із останніх китайських банків, які були готові відкривати кореспондентські рахунки російським непідсанкційним кредитним організаціям.
При цьому після того, як великі банки перестали проводити платежі з росії, на послуги Heihe переключилася частина російського малого та середнього бізнесу.
Рада ЄС запровадила санкції проти Heihe ще 19 липня за надання послуг, пов’язаних із криптоактивами, які підривають обмеження проти росії.
Рішення набуло чинності 9 серпня. Відтоді представникам та компаніям ЄС заборонено брати участь у будь-яких операціях із китайським банком.
За матеріалами:
Укрінформ
Санкції
Payment systems