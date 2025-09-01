Картини з колекції «Промінвестбанку» виставлено на аукціони — Finance.ua

Картини з колекції «Промінвестбанку» виставлено на аукціони Сьогодні 13:24 — Фондовий ринок

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб починає сезон мистецьких аукціонів. Упродовж вересня на торги в Прозорро. Продажі виставлятимуться картини з колекції ПАТ «Промінвестбанк», що ліквідується Фондом.

Про це повідомляє ФГВФО

Загалом буде виставлено більше 50 полотен авторства українського живописця Віктора Гайдука. Усі активи на аукціоні виставляються уперше.

Перші торги заплановані на четверте вересня. Окремими лотами на аукціони виставлено полотна:

«У старому парку» (лот № G31N027803) — аукціон відбудеться о 12:00, стартова ціна 13 188, 00 грн, деталі аукціону — тут.

«Зимовий куточок» (лот № G31N027804) — аукціон відбудеться о 13:10, стартова ціна 11 964,00 грн, деталі аукціону — тут.

«Береза» (лот № G31N027805) — аукціон відбудеться о 14:30, стартова ціна 11 964,00 грн, деталі аукціону — тут.

«Пейзаж з будиночками» (лот № G31N027806) — аукціон відбудеться о 12:15, стартова ціна 11 964,00 грн, деталі аукціону — тут.

«Зелений ліс» (лот № G31N027807) — аукціон відбудеться о 13:30, стартова ціна 14 976,00 грн, деталі аукціону — тут.

«Хатки на околиці села» (лот № G31N027808) — аукціон відбудеться о 13:30, стартова ціна 14 976,00 грн, деталі аукціону — тут.

Торги відбудуться за англійською моделлю аукціону, тому зацікавлені покупці мають подати свої цінові пропозиції до 20:00 третього вересня.

І вже п’ятого вересня відбудуться ще шість аукціонів з продажу картин, а саме:

«Високі дерева» (лот № G31N027809) — аукціон відбудеться о 13:30, стартова ціна 7 200,00 грн, деталі аукціону — тут.

«Вид на Дніпро» (лот № G31N027810) — аукціон відбудеться о 13:25, стартова ціна 10 788,00 грн, деталі аукціону — тут.

«Туманний ранок» (лот № G31N027811) — аукціон відбудеться о 12:50, стартова ціна 8 388,00 грн, деталі аукціону — тут.

«Берег Дніпра» (лот № G31N027812) — аукціон відбудеться о 12:55, стартова ціна 8 988,00 грн, деталі аукціону — тут.

«Синій ранок» (лот № G31N027813) — аукціон відбудеться о 12:15, стартова ціна 9 600,00 грн, деталі аукціону — тут.

«Початок весни» (лот № G31N027814) — аукціон відбудеться о 14:45, стартова ціна 9 600,00 грн, деталі аукціону — тут.

Торги відбудуться за англійською моделлю аукціону, тому зацікавлені покупці мають подати свої цінові пропозиції до 20:00 четвертого вересня.

Нагадаємо, участь в аукціоні можуть узяти як юридичні, так і фізичні особи, окрім російської федерації або осіб, пов’язаних з державою-агресором. Також потенційними покупцями не можуть бути особи, до яких застосовані персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи.

Кошти, отримані від продажу активів, будуть спрямовані на задоволення вимог кредиторів банку, що ліквідується.

