TikTok скорочує сотні модераторів контенту, роблячи ставку на ШІ — Finance.ua

TikTok скорочує сотні модераторів контенту, роблячи ставку на ШІ
Соцмережа TikTok готується до масштабного скорочення команди модераторів, замінюючи їх алгоритмами штучного інтелекту.
Про це повідомляє PCMag.
Кого торкнеться звільнення
Під звільнення потраплять сотні працівників, переважно з команди у Великій Британії, а також співробітники з країн Південної та Південно-Східної Азії. Точна кількість скорочених наразі не оголошена.
Компанія зазначила, що вже понад 85% контенту, який порушує правила платформи, виявляється та видаляється автоматично.
Це не перший крок TikTok у напрямку автоматизації: у 2024 році компанія скоротила 500 модераторів у Малайзії, а в липні 2025-го профспілка ver. di повідомила про звільнення близько 150 співробітників у берлінському офісі.
Чому саме зараз TikTok вирішив скоротити британську команду, офіційно не пояснюється.
Водночас цей крок збігся з набуттям чинності Online Safety Act у Великій Британії, який передбачає значні штрафи для платформ — до 10% глобального обороту, або 18 млн фунтів стерлінгів — у разі неналежного захисту неповнолітніх від шкідливого контенту.
