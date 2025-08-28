Іноземні компанії заплатили росії 20 млрд доларів податків у 2024 році — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Іноземні компанії заплатили росії 20 млрд доларів податків у 2024 році

Фондовий ринок
32
Іноземні компанії заплатили росії 20 млрд доларів податків у 2024 році
Іноземні компанії заплатили росії 20 млрд доларів податків у 2024 році
За даними правозахисної ініціативи B4Ukraine та Київської школи економіки (KSE), лише торік іноземні компанії, які залишаються в росії, перерахували до бюджету країни щонайменше 20 млрд доларів податків.
Про це пише Newsweek.
За розрахунками експертів, цих коштів достатньо, аби виплачувати зарплати близько 1 млн російських військових (середня річна винагорода солдата за контрактом у Кемеровській області оцінюється у 18,4 тис. доларів).

Хто заплатив найбільше у 2024 році:

  • Raiffeisen Bank — 402 млн дол.;
  • Chery Automobile — 222 млн дол.;
  • Philip Morris International — 220 млн дол.;
  • Japan Tobacco International — 182 млн дол.;
  • Leroy Merlin — 128 млн дол.
У звіті B4Ukraine та KSE наголошується, що діяльність іноземних компаній у росії — це не лише комерційне питання, а пряма загроза безпеці, оскільки їхні податки допомагають фінансувати війну.
«Роблячи значні податкові виплати у військовий бюджет росії, іноземні компанії фактично оплачують закупівлю озброєння та виплату зарплат військовослужбовцям. Їхня фінансова участь напряму підриває обороноздатність України та сприяє ширшому погіршенню регіональної безпеки», — заявив позаштатний науковий співробітник Євразійського центру аналітичного центру Atlantic Council Марк Темницький
За його словами, західні компанії повинні продовжувати залишати російський ринок, оскільки їхня торгівля в рф допомагає зростати російській економіці і підтримує війну.
Нагадаємо, кілька європейських держав посилили обмеження на купівлю нерухомості громадянами росії через потенційну загрозу національній безпеці. Зокрема, йдеться йде про Латвію, Фінляндію й Литву. Крім того, ще декілька країн працюють над відповідними змінами до законодавтва.
У червні на сайті Ради Європи опублікували фінальну версію Статуту Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України, над яким українська делегація працювала понад два роки.
За матеріалами:
Finance.ua
Податки
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems