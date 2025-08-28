Іноземні компанії заплатили росії 20 млрд доларів податків у 2024 році — Finance.ua

Іноземні компанії заплатили росії 20 млрд доларів податків у 2024 році Сьогодні 18:30 — Фондовий ринок

За даними правозахисної ініціативи B4Ukraine та Київської школи економіки (KSE), лише торік іноземні компанії, які залишаються в росії, перерахували до бюджету країни щонайменше 20 млрд доларів податків.

Про це пише Newsweek.

За розрахунками експертів, цих коштів достатньо, аби виплачувати зарплати близько 1 млн російських військових (середня річна винагорода солдата за контрактом у Кемеровській області оцінюється у 18,4 тис. доларів).

Хто заплатив найбільше у 2024 році:

Raiffeisen Bank — 402 млн дол.;

Chery Automobile — 222 млн дол.;

Philip Morris International — 220 млн дол.;

Japan Tobacco International — 182 млн дол.;

Leroy Merlin — 128 млн дол.

У звіті B4Ukraine та KSE наголошується, що діяльність іноземних компаній у росії — це не лише комерційне питання, а пряма загроза безпеці, оскільки їхні податки допомагають фінансувати війну.

«Роблячи значні податкові виплати у військовий бюджет росії, іноземні компанії фактично оплачують закупівлю озброєння та виплату зарплат військовослужбовцям. Їхня фінансова участь напряму підриває обороноздатність України та сприяє ширшому погіршенню регіональної безпеки», — заявив позаштатний науковий співробітник Євразійського центру аналітичного центру Atlantic Council Марк Темницький

За його словами, західні компанії повинні продовжувати залишати російський ринок, оскільки їхня торгівля в рф допомагає зростати російській економіці і підтримує війну.

Нагадаємо, кілька європейських держав посилили обмеження на купівлю нерухомості громадянами росії через потенційну загрозу національній безпеці. Зокрема, йдеться йде про Латвію, Фінляндію й Литву. Крім того, ще декілька країн працюють над відповідними змінами до законодавтва.

У червні на сайті Ради Європи опублікували фінальну версію Статуту Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України, над яким українська делегація працювала понад два роки.

