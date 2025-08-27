Як заробляти на REIT, та чи реально це в Україні — Finance.ua

Як заробляти на REIT, та чи реально це в Україні Сьогодні 20:00 — Фондовий ринок

Як заробляти на REIT, та чи реально це в Україні

REIT (Real Estate Investment Trust) — це інвестиційний фонд нерухомості, який володіє або управляє об’єктами нерухомості та ділиться прибутком із вкладниками у вигляді дивідендів. По суті, це спосіб інвестувати в нерухомість без необхідності купувати квартири чи офіси напряму.

Як пасивно заробляти на REIT та скільки на цьому можна отримати — на ці питання під час онлайн-конференції InvestFest відповів комерційний директор S1 REIT — Віктор Бойчук.

Про ринок REIT

Для того, щоб взагалі мати розуміння щодо REIT, Бойчук навів приклад США, де ринкова його капіталізація станом на липень 2025 становить 1,4 трлн доларів. І тут спікер зазначив, що протягом 2024 року інвесторам біржевих та небіржевих REIT у США було виплачено дивідендів на суму понад 70 млрд доларів. Для прикладу, річний реальний ВВП Болгарії складає 66 млрд доларів.

А що ж з цим інструментом інвестування (REIT) в Україні? Як наголосив комерційний директор S1 REIT, в українському законодавстві відсутнє поняття REIT, але є інститути спільного інвестування (ICI) — пайові та корпоративні. Тому, як сказав Бойчук, для тих, хто хоче інвестувати в пайові, варто мати мінімальну суму в 122 тис. гривень. Саме ця сума є мінімальним порогом входу в пайовий інвестицій фонд.

Якщо ви турбуєтесь за те, чи будуть захищені ваші кошти, то для цього існує Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР). Саме вона відповідає за ваші гроші і, відповідно, несе за них відповідальність. Тобто, як бачимо, регуляція і регулюючий орган, є.

Які переваги REIT

Тут Бойчук окремо виділив для початківців та досвідчених інвесторів.

Скільки можна заробляти з S1 REIT

Комерційний директор компанії зазначив, що вони наразі мають дві точки — на Оболоні та на ВДНГ. У другому випадку йдеться про 8,2% річних у доларах. Це якщо мова про зданий будинок із орендарями. Якщо ми говоримо про Оболонь, то тут ви отримуєте 10% річних у доларах. Йдеться про стадію будівництва, але тут відсоток вище через зростання вартості квадратного метру в міру збільшення будівельної готовності.

Наостанок Бойчук наголосив на тому, що важливим фактором успішного інвестування є диверсифікація. Другою складовою, яка може неабияк повпливати на ваше фінансове становище від інвестицій, є те, як швидко ви можете вийти з угоди. Про це, як сказав експерт, варто обов’язково дізнатися, коли ви все ж ухвалили рішення інвестувати.

Щодо прогнозів на майбутнє, то тут Бойчук наголосив на тому, що REIT в Україні зростатиме — кількісно та якісно. Наразі в нашій країні доступні: промислова нерухомість, торговельна, рекреаційна, житлова та енергетика. Тобто, варіанти для інвестування є, і їх, як бачимо, чимало.

