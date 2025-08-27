Яку середню дохідність на рік показують ETF, і в чому їх переваги — Finance.ua

Яку середню дохідність на рік показують ETF, і в чому їх переваги Сьогодні 17:02 — Фондовий ринок

Яку середню дохідність на рік показують ETF, і в чому їх переваги

Багато хто звик інвестувати в акції, а чи не простіше придбати фонд, де вони зібрані всі та одразу — на кшталт S&P500? Для цього, власне, й існує ETF. Саме про його переваги та чому він є оптимальним інструментом для старту в інвестиціях розповів під час онлайн-конференції InvestFest експерт, який має вісім років досвіду на фінансових ринках, з яких 2 роки на ринку криптовалют, а також спеціалізується на міжнародних ринках капіталу, дей-трейдингу, ІРО — Микита Гуппал.

Перш за все, на чому зосередив увагу експерт, є те, що в ETF можна інвестувати, маючи невеликі суми. Його сутність полягає в тому, що ETF торгуються на біржі таким чином, як акції, тому фонд можна просто та швидко купити чи продати.

Якщо ж порівнювати ETF-фонди з акціями, то Гуппал виділив три переваги на користь перших:

1. Пасивність інвестування.

2. Це дешево, адже, інвестуючи в ETF-фонди, ви заощаджуєте на управлінні (0,025% на рік) та комісіях, коли купуємо. Тобто, ви один раз сплатили комісію, купили фонд і маєте 500 компаній у портфелі. Це якщо йдеться про індекс S&P500.

3. Інвестування в ETF у довгостроковій перспективі переграє активну торгівлю. Тут фахівець зазначив, що шанс того, що ми купимо ETF і за десять років заробимо, більший ніж, якщо ми вкладаємося в якусь невідому акцію, тримаємо 10 років, і не розуміємо, що з нею буде далі.

Загалом, він підкреслив той факт, що будучи довгостроковим інвестором, шанс заробити на ETF значно більший, ніж коли ви купуєте акції окремих компаній. Прикладом Гуппала стали показники зростання S&P500, починаючи від 1995 року.

Утім, як і в кожного інструмента для інвестицій, є і своя ложка дьогтю в бочці меду, а саме — недоліки інвестування в ETF. Тут Гуппал відзначив три складові:

у кризу, коли падають акції, ETF на акції також падають;

прибутковість ETF. Дохід інвестора відповідатиме середньоринковому;

американські ETF заборонені для інвесторів ЄС.

Читайте також Як інвестувати в американські акції: які обмеження для україців

Якщо ви бажаєте інвестувати в ETF, то тут варто звернути особливу увагу на їхні види.

Перший — індексні ETF (їхня мета — досягти аналогічної прибутковості, що й індекс).

(їхня мета — досягти аналогічної прибутковості, що й індекс). Другий — секторні ETF (концентруються на певному секторі ринку — технологічному чи, наприклад, енергетичному).

(концентруються на певному секторі ринку — технологічному чи, наприклад, енергетичному). Третій — географічні ETF (зосереджуються на певних регіонах чи країнах). Тут, до речі, Гуппал показав графік, який говорить про інвестиції в регіони (США, Європа та Китай) за десять років. І тут, як бачимо, США має відчутну перевагу.

Четвертий — облігаційні ETF (інвестують в облігації з різними термінами погашення та кредитним рейтингом).

(інвестують в облігації з різними термінами погашення та кредитним рейтингом). П’ятий — тематичні ETF (відстежують певні теми: ШІ, екологія чи медицина).

Як і в кожного інструмента для інвестицій, ETF-фонди мають свою стратегію інвестування. А саме — консервативну, агресивну та збалансовану. Яку б стратегію ви не обрали, Гуппал радить не чекати чогось особливого, а кожного місяця на конкретну суму купувати певні фонди. І, як наслідок, у перспективі ви можете отримати гарний прибуток. До речі, щодо останнього уточнення, то тут експерт навів власний досвід: купуючи по 200 доларів щомісяця протягом 11 місяців, він отримав прибуток +18−19% у доларах.

І, наостанок, на чому зупинився Гуппал, це на аналізі та оцінці під час вибору ETF. Тут експерт виділив одразу сім складових.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.