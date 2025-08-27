Один з польських залізничних перевізників припиняє рейси із Львівщини до Варшави — Finance.ua

Один з польських залізничних перевізників припиняє рейси із Львівщини до Варшави Сьогодні 18:10 — Фондовий ринок

З 31 серпня 2025 року польський приватний залізничний перевізник SKPL — z pasji do kolei припиняє рейси на маршруті Рава-Руська — Варшава та залишає український ринок залізничних перевезень.

Про це повідомив член правління ГО «Лінія 102» Віктор Гальчинський у Facebook.

«SKPL став першим польським залізничним перевізником, який не побоявся виконувати рейси до України під час повномасштабної війни. У 2023 році компанія почала співпрацю з Укрзалізницею на цьому маршруті. Пасажири часто скаржилися на комфорт дизель-поїздів, розрахованих на короткі дистанції, однак це компенсувалося дотриманням графіку та низькою ціною квитків».

Причини виходу наступні: дві пари поїздів на день виявилися надлишковими, незважаючи на популярність напрямку. Потяги часто ходили напівпорожніми, а витрати на експлуатацію та доступ до української інфраструктури залишалися високими незалежно від кількості пасажирів.

SKPL також майже відкрила нове сполучення Сянок — Хирів у червні 2025 року, але після рішення української сторони скоротити маршрут до прикордонної станції Старява через міркування безпеки компанія відмовилася від планів, пише Віктор Гальчинський.

Маршрут Рава-Руська — Варшава продовжить роботу під керівництвом польського державного оператора PKP Intercity.

Новий поїзд, що курсує з 15 грудня 2024 року, буде комфортнішим, але дорожчим — ціна квитка майже вдвічі вища, ніж у SKPL. Зменшення пропозиції може призвести до дефіциту квитків на популярні рейси.

Експерти наголошують: без прозорих правил, конкурентного доступу та конструктивної роботи з міжнародними партнерами будівництво колій європейського стандарту 1435 мм в Україні може залишитися малоефективним, як це сталося на лінії #linia102.

