Один з польських залізничних перевізників припиняє рейси із Львівщини до Варшави — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Один з польських залізничних перевізників припиняє рейси із Львівщини до Варшави

Фондовий ринок
34
Один з польських залізничних перевізників припиняє рейси із Львівщини до Варшави
Один з польських залізничних перевізників припиняє рейси із Львівщини до Варшави
З 31 серпня 2025 року польський приватний залізничний перевізник SKPL — z pasji do kolei припиняє рейси на маршруті Рава-Руська — Варшава та залишає український ринок залізничних перевезень.
Про це повідомив член правління ГО «Лінія 102» Віктор Гальчинський у Facebook.
«SKPL став першим польським залізничним перевізником, який не побоявся виконувати рейси до України під час повномасштабної війни. У 2023 році компанія почала співпрацю з Укрзалізницею на цьому маршруті. Пасажири часто скаржилися на комфорт дизель-поїздів, розрахованих на короткі дистанції, однак це компенсувалося дотриманням графіку та низькою ціною квитків».
Причини виходу наступні: дві пари поїздів на день виявилися надлишковими, незважаючи на популярність напрямку. Потяги часто ходили напівпорожніми, а витрати на експлуатацію та доступ до української інфраструктури залишалися високими незалежно від кількості пасажирів.
SKPL також майже відкрила нове сполучення Сянок — Хирів у червні 2025 року, але після рішення української сторони скоротити маршрут до прикордонної станції Старява через міркування безпеки компанія відмовилася від планів, пише Віктор Гальчинський.
Маршрут Рава-Руська — Варшава продовжить роботу під керівництвом польського державного оператора PKP Intercity.
Новий поїзд, що курсує з 15 грудня 2024 року, буде комфортнішим, але дорожчим — ціна квитка майже вдвічі вища, ніж у SKPL. Зменшення пропозиції може призвести до дефіциту квитків на популярні рейси.
Експерти наголошують: без прозорих правил, конкурентного доступу та конструктивної роботи з міжнародними партнерами будівництво колій європейського стандарту 1435 мм в Україні може залишитися малоефективним, як це сталося на лінії #linia102.
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems