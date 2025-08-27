Найбільша у світі діамантова біржа в Індії простоює через мита Трампа — Finance.ua
Найбільша у світі діамантова біржа в Індії простоює через мита Трампа

Суратська алмазна біржа, яку називають найбільшим у світі офісним комплексом і символом торгових амбіцій Індії, стоїть напівпорожньою.
Про це повідомляє Reuters.
У Сураті, де ограновують і полірують понад 80% необроблених алмазів у світі, замовлення почали падати через анонсовані США 50%-ві мита.
Обсяги експорту алмазної промисловості Індії вже досягли найнижчого рівня за останні двадцять років через слабкий попит Китаю. Підвищення мит президентом США Дональдом Трампом загрожує перекрити доступ до найбільшого ринку країни. На частку США припадає майже третина щорічних поставок дорогоцінних каменів і ювелірних виробів на суму $28,5 млрд.
У дрібних експортерів менше можливостей пом’якшити удар, а ось деякі великі гравці планують перенести частину своєї діяльності в такі країни, як Ботсвана, на яку поширюється нижчий 15%-вий тариф США.
«Ми перебуваємо в режимі очікування і спостереження до кінця серпня, але можемо збільшити видобуток у Ботсвані, якщо ситуація не зміниться», — заявив Хітеш Патель, керуючий директор компанії Dharmanandan Diamonds, яка очікує, що мита США скоротять її річний дохід на 20−25%.
На алмазній біржі Сурата було продано понад 4700 офісів, проте менше ніж 250 з них використовуються, оскільки кілька компаній переглянули свої плани переїзду.
«Попит упав настільки сильно, що пакети з діамантами, які я продав торік за 25 000 рупій ($285), тепер ледь сягають 18 000», — сказав Шайлеш Мангукія, власник підприємства з ограновування та полірування в Сураті.
Мангукія повідомив, що вже скоротив чисельність свого персоналу вдвічі — до 125 осіб.
За словами заступника голови Ради зі сприяння експорту дорогоцінного каміння та ювелірних виробів (GJEPC) Шаунака Паріха, галузь відреагувала на зниження попиту скороченням робочих днів і годин. Якщо угоди між Індією і США про зниження тарифів не буде досягнуто, втратити роботу можуть від 150 000 до 200 000 працівників.
Покупці зі США, які постраждали від мит, найімовірніше, будуть закуповувати алмази у таких країн, як Ізраїль, Бельгія і Ботсвана.
Індійські експортери алмазів намагаються збільшити продажі в Азію, Європу і Близький Схід, щоб компенсувати втрати в США. Однак, за словами експортерів, знайти нових покупців алмазів непросто.
Єдиним позитивним моментом є внутрішній попит Індії. Попит на діаманти в Індії, яка нещодавно випередила Китай і стала другим за величиною ринком у світі, продовжує зростати.
«Втрата американського попиту компенсується хорошим попитом на індійському ринку», — заявив Хітеш Шах, партнер компанії Venus Jewel, яка постачає вироби таким світовим брендам класу люкс, як Tiffany & Co. і Harry Winston.
За матеріалами: НВ
НВ
