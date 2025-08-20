Apple розширює виробництво iPhone 17 в Індії, обходячи мита Трампа — Finance.ua
Apple розширює виробництво iPhone 17 в Індії, обходячи мита Трампа

Технології&Авто
Apple розширює виробництво iPhone 17 в Індії, обходячи мита Трампа
Apple суттєво розширює виробництво iPhone в Індії, зменшуючи залежність від Китаю. Компанія почала випускати всі чотири моделі iPhone 17 на п’яти заводах, серед яких нові підприємства Tata Group та Foxconn. Це вперше, коли всі нові моделі для США від початку виготовлятимуться в Індії.
Про це пише Bloomberg.
За даними джерел, протягом двох років підприємства Tata забезпечуватимуть до половини всього індійського виробництва iPhone. Водночас експорт смартфонів із країни стрімко зростає: лише за чотири місяці з квітня було відвантажено продукції на $7,5 млрд, тоді як за весь попередній рік — на $17 млрд.
Apple робить цей крок, щоб пом’якшити вплив тарифів на китайські товари. Хоча адміністрація Дональда Трампа поки звільнила iPhone від загальних мит, компанії доводиться діяти на тлі постійно змінюваних торгових правил. У поточному кварталі Apple очікує додаткові витрати у $1,1 млрд через мита.
Новою центральною моделлю лінійки стане тонкий iPhone 17 Air, тоді як Pro-версії отримають суттєво оновлену систему камер. Крім того, на початку 2026 року в Індії почнеться виробництво iPhone 17e, а згодом — і iPhone 18.
Apple поступово розширює свою присутність в Індії з 2017 року, а після пандемії та торгових воєн ще активніше виводить виробництво з Китаю. Тепер компанія не лише збирає смартфони, а й займається їхнім проєктуванням і тестуванням на місці.
Генеральний директор Тім Кук пообіцяв інвестувати $600 млрд у розвиток діяльності Apple у США, щоб зберегти пільги для індійських iPhone. Більшість моделей, що продаватимуться на американському ринку, вже вироблятимуться саме в Індії.
За матеріалами:
mezha.media
