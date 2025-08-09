Apple готує кардинальний апгрейд Siri: реліз очікується у 2026 році — Finance.ua

Apple готує кардинальний апгрейд Siri: реліз очікується у 2026 році
Apple обіцяє кардинальний апгрейд Siri, який може перевершити всі очікування користувачів. На внутрішній зустрічі компанії керівник програмного забезпечення Крейг Федерігі поділився важливою новиною — оновлена Siri виявиться значно потужнішою, ніж це планувалося спочатку.
Замість гібридного підходу, який частково покладався на хмарні обчислення, Apple вирішила повністю переписати голосового помічника, фактично створюючи нову Siri з нуля. Такий підхід має вивести цифрового асистента на якісно новий рівень функціональності, швидкості та точності.
Робота над цим проєктом стала пріоритетом номер один для розробників Apple. Перші ознаки оновлення користувачі зможуть побачити вже навесні в оновленні iOS 26.4. Проте повноцінний реліз нової Siri запланований лише на наступний рік.
