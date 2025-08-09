Apple готує кардинальний апгрейд Siri: реліз очікується у 2026 році — Finance.ua

Apple готує кардинальний апгрейд Siri: реліз очікується у 2026 році Сьогодні 03:34 — Технології&Авто

Apple готує кардинальний апгрейд Siri: реліз очікується у 2026 році

Apple обіцяє кардинальний апгрейд Siri, який може перевершити всі очікування користувачів. На внутрішній зустрічі компанії керівник програмного забезпечення Крейг Федерігі поділився важливою новиною — оновлена Siri виявиться значно потужнішою, ніж це планувалося спочатку.

Замість гібридного підходу, який частково покладався на хмарні обчислення, Apple вирішила повністю переписати голосового помічника, фактично створюючи нову Siri з нуля. Такий підхід має вивести цифрового асистента на якісно новий рівень функціональності, швидкості та точності.

Читайте також Коли Apple випустить оновлений Siri з AI

Робота над цим проєктом стала пріоритетом номер один для розробників Apple. Перші ознаки оновлення користувачі зможуть побачити вже навесні в оновленні iOS 26.4. Проте повноцінний реліз нової Siri запланований лише на наступний рік.

iTechua За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.