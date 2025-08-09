Apple готує кардинальний апгрейд Siri: реліз очікується у 2026 році — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Apple готує кардинальний апгрейд Siri: реліз очікується у 2026 році

Технології&Авто
32
Apple готує кардинальний апгрейд Siri: реліз очікується у 2026 році
Apple готує кардинальний апгрейд Siri: реліз очікується у 2026 році
Apple обіцяє кардинальний апгрейд Siri, який може перевершити всі очікування користувачів. На внутрішній зустрічі компанії керівник програмного забезпечення Крейг Федерігі поділився важливою новиною — оновлена Siri виявиться значно потужнішою, ніж це планувалося спочатку.
Замість гібридного підходу, який частково покладався на хмарні обчислення, Apple вирішила повністю переписати голосового помічника, фактично створюючи нову Siri з нуля. Такий підхід має вивести цифрового асистента на якісно новий рівень функціональності, швидкості та точності.
Читайте також
Робота над цим проєктом стала пріоритетом номер один для розробників Apple. Перші ознаки оновлення користувачі зможуть побачити вже навесні в оновленні iOS 26.4. Проте повноцінний реліз нової Siri запланований лише на наступний рік.
За матеріалами:
iTechua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems