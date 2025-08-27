Які пропозиції у Сенс Банку для обслуговування ФОП — Finance.ua
Які пропозиції у Сенс Банку для обслуговування ФОП

За три роки повномасштабної війни в Україні припинили діяльність 10 банків. У такій ситуації вибір надійного банку для відкриття рахунку ФОП стає не просто питанням зручності — це питання фінансової безпеки.
Сенс Банк — один з тих, хто зробив обслуговування ФОП однією зі своїх пріоритетних задач. Станом на сьогодні у Сенс Банк діє три різних тарифних пакети для фізичних осіб-підприємців:
  • Women Business Lab — ексклюзивний пакет для жінок, які ведуть бізнес;
  • Lead, розроблений спеціально для ІТ-бізнесу та ІТ-фрілансерів;
  • Head — універсальний тарифний пакет для ФОП, який покриває всі потреби фізичної особи-підприємця.
Усі рахунки для ФОП відкриваються безкоштовно — як у національній, так і іноземних (долар, євро) валютах.
Вартість обслуговування — більш ніж демократична. Залежно від обраного пакета щомісячна абонплата становить:
  • Women Business Lab — 1 гривня перші 12 місяців, далі 99 грн/міс;
  • Lead — 50 грн/міс.
  • Head — 99 грн/міс.
Усі рахунки ФОП у Сенс Банк поповнюються без комісії — як готівкою, так і безготівково.
Варто зазначити, що Сенс Банк не бере комісію за перекази з рахунку ФОП на інші банки. Всі перекази в банківському мобільному застосунку Sense SuperАpp в пакетах для ФОП безплатні.
Що ж до комісії за зняття готівки, то для всіх трьох пакетів вона становить 1% від суми.
Сенс Банк систематично розширює перелік онлайн послуг для ФОП. Так, була інтегрована можливість сплати податків за допомогою мобільного застосунку. Підприємцю потрібно лише перейти у розділ «Платежі» → «Податки ФОП», або використати готові шаблони прямо з робочого столу.
Реквізити потрібної податкової, де саме зареєстрований ФОП, автоматично підтягнуться. Вводиться лише сума — і платіж готовий з правильним призначенням. Доступні до сплати: єдиний податок, ЄСВ, військовий збір та інші податки.
Окрім того, Сенс Банк одним з перших в Україні реалізував можливість додавати довірену особу в мобільному застосунку Sense SuperApp. ФОПу, який має рахунок у Сенс Банк, не потрібно йти до відділення, щоб оформити довіреність для свого бухгалтера або співробітника, який займається фінансовими чи операційними питаннями. Усе можна зробити за кілька хвилин повністю онлайн у Sense SuperApр.
За матеріалами:
Finance.ua
Банки України
