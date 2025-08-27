Нацкомісія оновила список сумнівних інвестпроєктів — Finance.ua

Нацкомісія оновила список сумнівних інвестпроєктів Сьогодні 10:28 — Особисті фінанси

Нацкомісія оновила список сумнівних інвестпроєктів

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку оновила список сумнівних інвестпроєктів.

Про це повідомляє пресслужба НКЦПФР.

Станом на сьогодні список містить 444 проєкти, щодо яких існують ознаки шахрайства або порушень законодавства. Вони доступні на офіційному сайті Комісії в розділі « Захист прав інвесторів ».

У список SCAM-проєктів потрапили:

У комісії нагадали, що сумнівним інвестиційним проєктом вважається діяльність із ознаками недобросовісного залучення коштів чи активів інвесторів, зокрема за відсутності ліцензій, прозорої інформації про організаторів, документів і контролю, при агресивному маркетингу, обіцянках надвисокої дохідності та приховуванні ризиків.

Нагадаємо, раніше Нацкомісія з цінних паперів та фондового ринку розробила матрицю оподаткування віртуальних активів в Україні. Матриця демонструє варіанти оподатковування різних операцій з віртуальними активами — від майнінгу до airdrop. Вона базується на міжнародному досвіді та адаптована до української юрисдикції.

НКЦПФР працює над збільшенням кількості привабливих інструментів на ринку, окрім облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП), стоїть завдання допомогти з організацією в найближчі два роки мінімум п’яти первинних або вторинних первинних розміщень (IPO або SPO).

