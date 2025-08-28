За півріччя вдалося продати 1 з 3 об’єктів «Великої приватизації» — Finance.ua

За півріччя вдалося продати 1 з 3 об’єктів «Великої приватизації» Сьогодні 11:33 — Фондовий ринок

Рахункова палата оприлюднила Висновок про результати аналізу виконання Закону «Про Державний бюджет України на 2025 рік» у першому півріччі. В ньому аудитори засвідчили зростання валового внутрішнього продукту та надходжень держбюджету.

Водночас за результатами аналізу економічного розвитку аудиторами встановлено ризики подальшої втрати експортних надходжень, збільшення імпорту товарів, а також зростання від’ємного сальдо торговельного балансу та збільшення інфляції через більш швидке підвищення цін виробників порівняно з індексом споживчих цін тощо.

Основні результати аналізу та надані за його результатами рекомендації під час засідання Рахункової палати 26 серпня озвучила Голова інституції Ольга Піщанська.

Доходи державного бюджету загалом становили 1,9 трлн грн — 62% плану на рік (це на 551 млрд грн більше, порівняно з першим півріччям 2024 року).

За оцінкою Рахункової палати, доходи збільшувалися завдяки неекономічним чинникам: найбільша частка серед них — безповоротна допомога від міжнародних партнерів (частка у структурі міжнародної допомоги зросла з 7,3% до 24,8%) та власні надходження бюджетних установ. Це свідчить про значну залежність державного бюджету від зовнішньої підтримки.

Поряд із неекономічними чинниками приріст доходів забезпечили й економічні фактори. Зокрема, девальвація гривні, зростання заробітної плати та грошового забезпечення військовослужбовців, інфляція, збільшення прибутків підприємств та імпорту додали ще близько 105 млрд грн до доходів державного бюджету.

Дефіцит державного бюджету у І півріччі становив 546,0 млрд грн, а основним джерелом його фінансування (тобто покриття дефіциту) залишалися державні запозичення. При цьому їх обсяги у зазначеному періоді були меншими від плану на 12%.

Щодо надходжень від малої приватизації державного майна: у першому півріччі вони становили 820 млн грн, що майже на 22% менше аналогічного періоду минулого року. Із запланованого продажу трьох об’єктів великої приватизації продано лише один — ДАТ «Будівельна компанія «Укрбуд» — за 805 млн грн, однак у звітному періоді кошти до державного бюджету ще не надійшли.

