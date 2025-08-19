Мала приватизація через Prozorro принесла Україні понад 21,8 млрд грн: які лоти стали найдорожчими — Finance.ua

Мала приватизація через Prozorro принесла Україні понад 21,8 млрд грн: які лоти стали найдорожчими
За сім років впровадження реформи малої приватизації Україна заробила через Прозорро. Продажі майже 21,8 млрд грн до бюджетів різних рівнів. З них майже 15,9 млрд грн отримав держбюджет від продажу об’єктів Фондом держмайна України та майже 6 млрд грн надійшло до місцевих бюджетів від реалізації майна громад.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.
Від початку впровадження реформи в системі Прозорро. Продажі відбулося майже 7,4 тис. успішних онлайн-аукціонів. За результатами торгів вартість державного та комунального майна зросла в 2,2 раза.
До пʼятірки найдорожчих лотів малої приватизації за 7 років реформи увійшли:
- готель «Дніпро» — 1,1 млрд грн;
- Калуська ТЕЦ — понад 800 млн грн;
- готель «Козацький» — 400 млн грн;
- Львівська виправна колонія — 377,5 млн грн;
- Івано-Франківський котельно-зварювальний завод — 320,2 млн грн.
Усі ці обʼєкти знаходилися у державній власності. Загалом під час воєнного стану організатори залучили майже 11,2 млрд грн до державного та місцевих бюджетів від приватизації.
Нагадаємо, на приватизацію виставили єдине в Україні підприємство, яке займається будівництвом шахт. Аукціон відбудеться 25 серпня 2025 року в електронній системі Prozorro.Продажі. Стартова ціна — 56 731 289 грн.
