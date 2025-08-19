Мала приватизація через Prozorro принесла Україні понад 21,8 млрд грн: які лоти стали найдорожчими — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Мала приватизація через Prozorro принесла Україні понад 21,8 млрд грн: які лоти стали найдорожчими

Казна та Політика
19
За сім років впровадження реформи малої приватизації Україна заробила через Прозорро. Продажі майже 21,8 млрд грн до бюджетів різних рівнів. З них майже 15,9 млрд грн отримав держбюджет від продажу об’єктів Фондом держмайна України та майже 6 млрд грн надійшло до місцевих бюджетів від реалізації майна громад.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.
Від початку впровадження реформи в системі Прозорро. Продажі відбулося майже 7,4 тис. успішних онлайн-аукціонів. За результатами торгів вартість державного та комунального майна зросла в 2,2 раза.
Читайте також
До пʼятірки найдорожчих лотів малої приватизації за 7 років реформи увійшли:
Усі ці обʼєкти знаходилися у державній власності. Загалом під час воєнного стану організатори залучили майже 11,2 млрд грн до державного та місцевих бюджетів від приватизації.
Нагадаємо, на приватизацію виставили єдине в Україні підприємство, яке займається будівництвом шахт. Аукціон відбудеться 25 серпня 2025 року в електронній системі Prozorro.Продажі. Стартова ціна — 56 731 289 грн.
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems