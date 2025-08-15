На приватизацію виставили єдине в Україні підприємство, яке займається будівництвом шахт — Finance.ua

На приватизацію виставили єдине в Україні підприємство, яке займається будівництвом шахт Сьогодні 21:25 — Казна та Політика

На приватизацію виставили єдине в Україні підприємство, яке займається будівництвом шахт

Фонд державного майна України виставив на приватизацію державний пакет акцій розміром 99,6% ПАТ «Укрзахідвуглебуд»; стартова ціна об’єкта — 56,7 млн грн.

Про це пресслужба ФДМУ повідомила у Фейсбуці

«Фонд держмайна оголосив аукціон з приватизації державного пакета акцій ПАТ „Укрзахідвуглебуд“ в кількості 44 637 304 штук акцій, що становить 99,6667% статутного капіталу товариства», — йдеться в повідомленні.

Аукціон відбудеться 25 серпня 2025 року в електронній системі Prozorro.Продажі. Стартова ціна — 56 731 289 грн.

Майно розташоване у місті Шептицький, Львівська область.

Об’єкт включає 49 од. нерухомого майна та інфраструктури загальною площею 12,3 тис. кв. м та 50 автотранспортних засобів. Крім того, у підприємства наявні 5 зареєстрованих земельних ділянок загальною площею 7,7656 га.

Зауважується, що на балансі підприємства перебувають об’єкти, що не підлягають приватизації.

Серед умов продажу об’єкта приватизації: погашення боргів із заробітної плати та перед бюджетом протягом 6 місяців та недопущення звільнення працівників підприємства.

«Укрзахідвуглебуд» має унікальну спеціалізацію — займається будівництвом шахт, гірничо-промислових об’єктів і транспортної інфраструктури.

Укрінформ За матеріалами:

