На приватизацію виставили єдине в Україні підприємство, яке займається будівництвом шахт — Finance.ua

На приватизацію виставили єдине в Україні підприємство, яке займається будівництвом шахт

Фонд державного майна України виставив на приватизацію державний пакет акцій розміром 99,6% ПАТ «Укрзахідвуглебуд»; стартова ціна об’єкта — 56,7 млн грн.
Про це пресслужба ФДМУ повідомила у Фейсбуці.
«Фонд держмайна оголосив аукціон з приватизації державного пакета акцій ПАТ „Укрзахідвуглебуд“ в кількості 44 637 304 штук акцій, що становить 99,6667% статутного капіталу товариства», — йдеться в повідомленні.
Аукціон відбудеться 25 серпня 2025 року в електронній системі Prozorro.Продажі. Стартова ціна — 56 731 289 грн.
Майно розташоване у місті Шептицький, Львівська область.
Об’єкт включає 49 од. нерухомого майна та інфраструктури загальною площею 12,3 тис. кв. м та 50 автотранспортних засобів. Крім того, у підприємства наявні 5 зареєстрованих земельних ділянок загальною площею 7,7656 га.
Зауважується, що на балансі підприємства перебувають об’єкти, що не підлягають приватизації.
Серед умов продажу об’єкта приватизації: погашення боргів із заробітної плати та перед бюджетом протягом 6 місяців та недопущення звільнення працівників підприємства.
«Укрзахідвуглебуд» має унікальну спеціалізацію — займається будівництвом шахт, гірничо-промислових об’єктів і транспортної інфраструктури.
Payment systems