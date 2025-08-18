«Велика приватизація» перевищує фіндопомогу деяких європартнерів — Finance.ua
«Велика приватизація» перевищує фіндопомогу деяких європартнерів

Казна та Політика
30
Відновлення «великої приватизації» та приватизація націоналізованих російських активів — це працюючий інструмент наповнення держбюджету та покриття його дефіциту.
Про це у Facebook написала голова бюджетного комітету парламенту Роксолана Підласа, коментуючи успішну приватизацію «Вінницяпобутхім».
«З початку повномасштабного вторгнення до бюджету надійшло 15,8 млрд грн від приватизації, і в цю суму НЕ входить „Вінницяпобутхім“ та інші націоналізовані російські активи, виручка від яких зараховується до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії — на відновлення України», — зазначила вона.
За її словами, ця сума «співставна з прямою бюджетною підтримкою від Франції і більша, ніж ми отримали, наприклад, від Італії чи Нідерландів в 2022—2025».
«Відновлення „великої приватизації“ збільшило надходження бюджету від продажу державного майна більш як в 3 рази — якщо в 2023 році бюджет отримав 3,2 млрд грн, то в 2024 році — вже 9,9 млрд грн», — зазначила голова комітету.
Найдорожчі об’єкти, які знайшли приватного власника — готель «Україна» (3 млрд грн) і ОГХК (3,9 млрд грн).
«Крім того, очевидно, що бюджет отримує непряму вигоду — збільшення податкових надходжень, коли підприємство починає працювати і розвиватись», — додала Підласа.
За матеріалами:
Економічна Правда
