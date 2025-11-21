Курорт «Буковель» і готель Radisson: що планує ПриватБанк

0 800 307 555
ПриватБанк хоче здати в оренду свою частину курорту «Буковель» і готелю Radisson.
Про це свідчать дані на open-tender, передають Українські Новини.
На аукціоні, з права оренди належного ПриватБанку майна в Буковелі, виставляється 3 лотами, які включають в себе:
  • Лот 1 — 30 земельних ділянок, 14 підйомників гірськолижного курорту, 1 насосна станція з акумулюючим ставком, 2 трансформаторні підстанції з ДЕС;
  • Лот 2 — 10 окремих комерційних приміщень та 4 земельні ділянки;
  • Лот 3 — 2 земельні ділянки і будівлі готельного комплексу Radisson та готельного комплексу гуртожитку.
Строк оренди — 1 рік з автопролонгацією, якщо жодна із сторін не заявить за 30 календарних днів до закінчення строку дії договору про свій намір розірвати договір.
Торги були проведені 20 листопада, та у найближчі кілька днів очікується публікація протоколу результату торгів.
Нагадаємо, у мобільному застосунку Приват24 з’явився новий розділ «Облігації», у якому можна купувати та продавати облігації внутрішньої державної позики.
Також ПриватБанк звернувся до клієнтів пенсійного віку з проханням оновити персональні дані. Якщо вони не будуть оновлені, рахунки можуть тимчасово заблокувати.
За матеріалами:
Finance.ua
