Курорт «Буковель» і готель Radisson: що планує ПриватБанк
ПриватБанк хоче здати в оренду свою частину курорту «Буковель» і готелю Radisson.
Про це свідчать дані на open-tender, передають Українські Новини.
На аукціоні, з права оренди належного ПриватБанку майна в Буковелі, виставляється 3 лотами, які включають в себе:
- Лот 1 — 30 земельних ділянок, 14 підйомників гірськолижного курорту, 1 насосна станція з акумулюючим ставком, 2 трансформаторні підстанції з ДЕС;
- Лот 2 — 10 окремих комерційних приміщень та 4 земельні ділянки;
- Лот 3 — 2 земельні ділянки і будівлі готельного комплексу Radisson та готельного комплексу гуртожитку.
Строк оренди — 1 рік з автопролонгацією, якщо жодна із сторін не заявить за 30 календарних днів до закінчення строку дії договору про свій намір розірвати договір.
Торги були проведені 20 листопада, та у найближчі кілька днів очікується публікація протоколу результату торгів.
Нагадаємо, у мобільному застосунку Приват24 з’явився новий розділ «Облігації», у якому можна купувати та продавати облігації внутрішньої державної позики.
Також ПриватБанк звернувся до клієнтів пенсійного віку з проханням оновити персональні дані. Якщо вони не будуть оновлені, рахунки можуть тимчасово заблокувати.
Поділитися новиною
Також за темою
Курорт «Буковель» і готель Radisson: що планує ПриватБанк
Inzhur купує ТРЦ Sky Park у Dragon Capital
Продаж «РВС Банку»: три потенційні інвестори подали документи на участь у конкурсі
Рекордні 119 мільярдів: у Нацбанку розповіли, завдяки чому українські банки нарощують прибутки
Африканська країна запускає швидкісні поїзди в пустелі
На Одещині зареєстрували новий індустріальний парк: що там буде