Курорт «Буковель» і готель Radisson: що планує ПриватБанк

ПриватБанк хоче здати в оренду свою частину курорту «Буковель» і готелю Radisson.

Про це свідчать дані на open-tender , передають Українські Новини.

На аукціоні, з права оренди належного ПриватБанку майна в Буковелі, виставляється 3 лотами, які включають в себе:

Лот 1 — 30 земельних ділянок, 14 підйомників гірськолижного курорту, 1 насосна станція з акумулюючим ставком, 2 трансформаторні підстанції з ДЕС;

Лот 2 — 10 окремих комерційних приміщень та 4 земельні ділянки;

Лот 3 — 2 земельні ділянки і будівлі готельного комплексу Radisson та готельного комплексу гуртожитку.

Строк оренди — 1 рік з автопролонгацією, якщо жодна із сторін не заявить за 30 календарних днів до закінчення строку дії договору про свій намір розірвати договір.

Торги були проведені 20 листопада, та у найближчі кілька днів очікується публікація протоколу результату торгів.

