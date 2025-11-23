Завдяки iPhone жінка дізналась про зраду чоловіка: він подав в суд на Apple Сьогодні 04:46 — Фондовий ринок

Британський бізнесмен подав до суду на компанію Apple, звинувачуючи її у своєму розлученні. Його дружина дізналася про зраду, знайшовши видалені повідомлення, які він надсилав секс-працівницям, на спільному комп’ютері iMac.

За словами чоловіка, він спілкувався з повіями через застосунок iMessage на своєму iPhone і видаляв усі чати після закінчення розмови. Однак, як виявилося, повідомлення синхронізувалися та залишалися доступними на інших пристроях, підключених до того ж облікового запису.

«Коли кажуть, що повідомлення видалено, ви очікуєте, що це дійсно так. Якби я міг спокійно пояснити ситуацію дружині, шлюб, можливо, вдалося б зберегти. У мене є сім’я, діти. На мою думку, Apple мала попереджати, що повідомлення видаляються лише з конкретного пристрою, а не з усіх», — заявив чоловік.

Британець подав позов на суму понад 5 мільйонів фунтів стерлінгів, стверджуючи, що саме ця сума відображає його втрати через розлучення. Його адвокат, Саймон Волтон із юридичної фірми Rosenblatt, вказав, що Apple не повідомляє користувачів про особливості синхронізації повідомлень між пристроями.

