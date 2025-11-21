0 800 307 555
Inzhur купує ТРЦ Sky Park у Dragon Capital

Фонд Inzhur REIT придбає вінницький ТРЦ Sky Park у компанії Dragon Capital за $36 млн (1,5 млрд грн).
Такий дозвіл у четвер видав Антимонопольний комітет України (АМКУ), повідомила пресслужба Inzhur.
Згідно з повідомленням на сайті комітету, ТОВ «Інжур Скай» надано дозвіл на набуття контролю над ТОВ «Аскор Компані».
«По-перше, Inzhur купує ТРЦ за $36 млн: для нас це рекорд, і до появи фонду Inzhur REIT спільнота українських роздрібних інвесторів могла про таке лише мріяти. По-друге, ця покупка — унікальний прецедент для України: ще ніколи в історії країни великими і прибутковими ТРЦ не володіли понад 36 тис. українців та українок, багато з яких інвестували всього по 10+ грн. Ми в Inzhur впевнені, що ця подія дійсно змінить правила гри на ринку», — прокоментував засновник і СЕО Inzhur Андрій Журжій.
Завершення угоди з Dragon Capital очікується на початку грудня.
Зазначається, що після придбання ТРЦ Sky Park стане 16-м об’єктом в активах Inzhur REIT. Станом на зараз загальна сума активів усіх фондів Inzhur досягла 4,84 млрд грн, сукупний дохід 40 тис. інвесторів складає 966,3 млн грн.
Як повідомлялося, Dragon Capital придбав ТОВ «Аскор Компані», яке керує ТРЦ Sky Park (загальна площа — 30 тис. кв. м), у 2018 році.
