Безоплатна приватизація землі в Україні: як це працює — Finance.ua

Безоплатна приватизація землі в Україні: як це працює Сьогодні 19:07 — Нерухомість

Безоплатна приватизація землі в Україні: як це працює, Фото: freepik

В Україні діє механізм безоплатної приватизації земельних ділянок, але сам процес часто супроводжується витратами. Це породжує нерозуміння серед громадян, оскільки будь-яка сплачена сума під час процедури сприймається як порушення принципу «безкоштовності».

У Земельному фонді України повідомили , як це працює насправді.

Основні етапи процедури

Заява про передачу ділянки у власність. Громадянин подає відповідну заяву до органу місцевого самоврядування.

Читайте також Оренда державної землі: скільки грошей отримує бюджет

Після розгляду депутати приймають рішення про можливість передачі землі у власність. Однак для цього необхідно розробити документи на цю земельну ділянку.

Розробка документації. Надалі громадянину потрібно звернутися до землевпорядної організації.

Геодезист проводить заміри ділянки (наприклад, 10−15 соток), щоб виділити її з вільного земельного фонду. Ця послуга оплачується.

Погодження в Держгеокадастрі. Землевпорядна організація оформляє та погоджує документацію у відповідних інстанціях, і ця робота також є платною.

Читайте також Для громад змінюються правила землевідведення

Передача ділянки у власність. Після виготовлення документації громадянин звертається до місцевої влади з підтвердженими документами.

Якщо все відповідає нормам, ділянка переходить у власність заявника. Завершальним етапом є реєстрація права власності.

Порівняння з платним викупом земельної ділянки

Якщо все співпало, тоді ділянка переходить до вас у власність і вам потрібно її зареєструвати.

Читайте також Експерти порахували, у скільки разів може зрости орендна плата за землю за 5 років

Для порівняння отримання ділянки по процедурі викупу, тоді до цього всього потрібно ще оцінити цю земельну ділянку, після цього заплатити за неї, наприклад 100 00−200 00 тисяч гривень вам нарахують, заплатити за неї до держбюджету і тільки потім розробляти вже документацію на неї.

Нагадаємо, ціни на землю сільськогосподарського призначення в Україні продовжують рости попри війну. Швидше за все, висхідний ціновий тренд триватиме до кінця поточного року і протягом 2025-го.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.