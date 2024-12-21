Безоплатна приватизація землі в Україні: як це працює — Finance.ua

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Безоплатна приватизація землі в Україні: як це працює

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Безоплатна приватизація землі в Україні: як це працює
Безоплатна приватизація землі в Україні: як це працює, Фото: freepik
В Україні діє механізм безоплатної приватизації земельних ділянок, але сам процес часто супроводжується витратами. Це породжує нерозуміння серед громадян, оскільки будь-яка сплачена сума під час процедури сприймається як порушення принципу «безкоштовності».
У Земельному фонді України повідомили, як це працює насправді.

Основні етапи процедури

Заява про передачу ділянки у власність. Громадянин подає відповідну заяву до органу місцевого самоврядування.
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Після розгляду депутати приймають рішення про можливість передачі землі у власність. Однак для цього необхідно розробити документи на цю земельну ділянку.
Розробка документації. Надалі громадянину потрібно звернутися до землевпорядної організації.
Геодезист проводить заміри ділянки (наприклад, 10−15 соток), щоб виділити її з вільного земельного фонду. Ця послуга оплачується.
Погодження в Держгеокадастрі. Землевпорядна організація оформляє та погоджує документацію у відповідних інстанціях, і ця робота також є платною.
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Передача ділянки у власність. Після виготовлення документації громадянин звертається до місцевої влади з підтвердженими документами.
Якщо все відповідає нормам, ділянка переходить у власність заявника. Завершальним етапом є реєстрація права власності.

Порівняння з платним викупом земельної ділянки

Якщо все співпало, тоді ділянка переходить до вас у власність і вам потрібно її зареєструвати.
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Для порівняння отримання ділянки по процедурі викупу, тоді до цього всього потрібно ще оцінити цю земельну ділянку, після цього заплатити за неї, наприклад 100 00−200 00 тисяч гривень вам нарахують, заплатити за неї до держбюджету і тільки потім розробляти вже документацію на неї.
Нагадаємо, ціни на землю сільськогосподарського призначення в Україні продовжують рости попри війну. Швидше за все, висхідний ціновий тренд триватиме до кінця поточного року і протягом 2025-го.
За матеріалами:
Finance.ua
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