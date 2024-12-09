Оренда державної землі: скільки грошей отримує бюджет — Finance.ua

Оренда державної землі: скільки грошей отримує бюджет
Восени Державний земельний банк почав надавати в суборенду землю, що знаходиться у державній власності — на конкурентній основі через платформу Прозорро.Продажі. Це вже принесло державним та місцевим бюджетам 224 млн грн.
Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев («Слуга народу»).
За його словами, аукціони проходили протягом 2 місяців. За цей час:
- Було проведено 209 аукціонів суборенди ділянок загальною площею 19 164 га.
- Переможці торгів взяли на себе зобов’язання щодо оплати понад 660 млн грн (з урахуванням ПДВ).
- З переможцями аукціонів було укладено 87 угод.
Ними виявилися фермерські господарства. А також малі та середні сільськогосподарські підприємства.
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«Завдяки високій конкуренції (у середньому на ділянку претендує 11 учасників торгів, а всього на них було подано 2 107 заявок) кінцева ціна зростала в середньому в 9 разів порівняно зі стартовою. Середня вартість суборенди 1 гектара землі збільшилася до 28,9 тис. грн на рік», — йдеться у повідомленні.
При цьому наголошується: рекордним продажем стала ділянка на 3 968,9 гектарів у Кіровоградській області. За нього змагалися претенденти з п’яти регіонів, а ціна зросла зі стартових 12,2 млн грн до 133 млн грн.
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