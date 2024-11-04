Середній агропромхолдинг в Україні обробляє у 14 разів більше землі, ніж у ЄС (інфографіка) — Finance.ua
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Середній агропромхолдинг в Україні обробляє у 14 разів більше землі, ніж у ЄС (інфографіка)

Аграрний ринок
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Середній агропромхолдинг в Україні обробляє у 14 разів більше землі, ніж у ЄС (інфографіка)
Середній агропромхолдинг в Україні обробляє у 14 разів більше землі, ніж у ЄС (інфографіка)
На агросектор в Україні припадає 10,6% ВВП, тоді як у 27 країнах ЄС — 1,6%.
Про це свідчать результати дослідження EU integration of Ukraine — assessing the challenges for agri-food public authorities експерта з аграрної сфери Олега Нів’євського, проведеного на запрошення ІЕД у спільному проєкті з Інститутом Європейської Політики (Берлін).
Також зазначається, що в українському сільському господарстві зайнято 14,7% робочої сили, тоді як у ЄС — 3,8%.
Водночас середня агропромислова компанія в Україні володіє 514 га, що у 13,8 раза більше, ніж 37 га в ЄС.
Середній агропромхолдинг в Україні обробляє у 14 разів більше землі, ніж у ЄС (інфографіка)
Нагадаємо, 1листопада пройшли 9 аукціонів з суборенди державних земель с/г призначення на Кіровоградщині та Житомирщині загальною площею 177,4 гектарів.
За результатами торгів, сума стартової ціни — 339 тис. гривень зросла у 10,4 разів та склала 3,5 мільйонів гривень.Загалом отримано 47 пропозиції від аграрних підприємств та фермерських господарств. В результаті середня вартість гектара зафіксувалася на рівні 19 847 гривень.
Найдорожчий лот за сьогодні — земельна ділянка на Житомирщині площею 44,5 га. Її початкова ставка — 64 тисячі гривень, підвищилась у 10,6 разів до 680 тисяч гривень.
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За матеріалами:
AgroPortal.ua
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