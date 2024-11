Середній агропромхолдинг в Україні обробляє у 14 разів більше землі, ніж у ЄС (інфографіка) — Finance.ua

Середній агропромхолдинг в Україні обробляє у 14 разів більше землі, ніж у ЄС (інфографіка) Сьогодні 21:00 — Аграрний ринок

Середній агропромхолдинг в Україні обробляє у 14 разів більше землі, ніж у ЄС (інфографіка)

На агросектор в Україні припадає 10,6% ВВП, тоді як у 27 країнах ЄС — 1,6%.

Про це свідчать результати дослідження EU integration of Ukraine — assessing the challenges for agri-food public authorities експерта з аграрної сфери Олега Нів’євського, проведеного на запрошення ІЕД у спільному проєкті з Інститутом Європейської Політики (Берлін).

Також зазначається, що в українському сільському господарстві зайнято 14,7% робочої сили, тоді як у ЄС — 3,8%.

Водночас середня агропромислова компанія в Україні володіє 514 га, що у 13,8 раза більше, ніж 37 га в ЄС.

Нагадаємо, 1листопада пройшли 9 аукціонів з суборенди державних земель с/г призначення на Кіровоградщині та Житомирщині загальною площею 177,4 гектарів.

За результатами торгів, сума стартової ціни — 339 тис. гривень зросла у 10,4 разів та склала 3,5 мільйонів гривень.Загалом отримано 47 пропозиції від аграрних підприємств та фермерських господарств. В результаті середня вартість гектара зафіксувалася на рівні 19 847 гривень.

Найдорожчий лот за сьогодні — земельна ділянка на Житомирщині площею 44,5 га. Її початкова ставка — 64 тисячі гривень, підвищилась у 10,6 разів до 680 тисяч гривень.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.