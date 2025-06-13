ЄС відкрив свій ринок для українського насіння соняшнику, ріпаку і буряку — Finance.ua

ЄС відкрив свій ринок для українського насіння соняшнику, ріпаку і буряку Сьогодні 20:20 — Аграрний ринок

ЄС відкрив свій ринок для українського насіння соняшнику, ріпаку і буряку

Рада Європейського Союзу 12 червня визнала еквівалентність українських стандартів виробництва насіння буряку, соняшнику, ріпаку та сої європейським вимогам.

Згідно з цим рішенням, насіння зазначених культур, вироблене в Україні, зможе потрапити на ринок ЄС.

Що це дає

Це означає, що компанії, які базуються в ЄС, зможуть диверсифікувати свої райони виробництва насіння. Нові правила також сприятимуть підтримці безперервного постачання високоякісного насіння до ЄС.

«Рішення надає еквівалентність насіння буряка, соняшника, брукви та сої, виробленого та сертифікованого в Україні, насіння кормових рослин, виробленого в Республіці Молдова та офіційно сертифікованого її органами, а також відповідним польовим перевіркам, що проводяться. Еквівалентність підтверджує, що національні процедури двох країн пропонують ті ж гарантії щодо характеристик насіння та правил експертизи, ідентифікації та контролю насіння, що й ті, що застосовуються до насіння, зібраного в ЄС», — зазначається в повідомленні.

Аналогічний дозвіл отримала Молдова для насіння кормових рослин.

Рішення набуде чинності через 20 днів після публікації в Офіційному журналі ЄС.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.