ЄС відкрив свій ринок для українського насіння соняшнику, ріпаку і буряку — Finance.ua
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ЄС відкрив свій ринок для українського насіння соняшнику, ріпаку і буряку

Аграрний ринок
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ЄС відкрив свій ринок для українського насіння соняшнику, ріпаку і буряку
ЄС відкрив свій ринок для українського насіння соняшнику, ріпаку і буряку
Рада Європейського Союзу 12 червня визнала еквівалентність українських стандартів виробництва насіння буряку, соняшнику, ріпаку та сої європейським вимогам.
Про це повідомила пресслужба Ради ЄС.
Згідно з цим рішенням, насіння зазначених культур, вироблене в Україні, зможе потрапити на ринок ЄС.
Що це дає
Це означає, що компанії, які базуються в ЄС, зможуть диверсифікувати свої райони виробництва насіння. Нові правила також сприятимуть підтримці безперервного постачання високоякісного насіння до ЄС.
«Рішення надає еквівалентність насіння буряка, соняшника, брукви та сої, виробленого та сертифікованого в Україні, насіння кормових рослин, виробленого в Республіці Молдова та офіційно сертифікованого її органами, а також відповідним польовим перевіркам, що проводяться. Еквівалентність підтверджує, що національні процедури двох країн пропонують ті ж гарантії щодо характеристик насіння та правил експертизи, ідентифікації та контролю насіння, що й ті, що застосовуються до насіння, зібраного в ЄС», — зазначається в повідомленні.
Аналогічний дозвіл отримала Молдова для насіння кормових рослин.
Рішення набуде чинності через 20 днів після публікації в Офіційному журналі ЄС.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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