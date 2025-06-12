Агроекспорт до Євросоюзу може зупинитися за 2−3 місяці — Finance.ua

Агроекспорт до Євросоюзу може зупинитися за 2−3 місяці Сьогодні 06:09 — Аграрний ринок

Агроекспорт до Євросоюзу може зупинитися за 2−3 місяці

Україна та Європейська комісія повинні впродовж червня-липня 2025 року напрацювати рішення щодо подальшого режиму торгівлі, інакше український агроекспорт зупиниться.

Про це повідомив перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький, пише «Інтерфакс-Україна».

На його думку, обсягу оновлених квот ЄС вистачить на 2−3 місяці за більшістю напрямів, і негативного впливу на сектор у цей період не буде. Однак якщо за цей період рішення не буде знайдено, то в серпні-вересні запропоновані квоти на агропродукцію почнуть вичерпуватися за принципом «7/12», і агроекспорт до ЄС зупиниться.

Висоцький вважає, що «найбільш чутливими» обмеження будуть на такі товарні позиції як цукор, м’ясо птиці, мед, біоетанол, пшениця, томатна паста, соки, сухе молоко та вершкове масло.

«Це ті продукти, за якими об’єктивно Україна має потенціал експорту більший, ніж квоти 2021 року. Якщо не вдасться домовитися про збільшення обсягів, тоді може бути негативний вплив», — констатував він.

Висоцький додав, що одним зі сценаріїв перемовин наразі є поділ обмежень на торговельні митні коди, що може бути своєрідним порятунком для таких товарів як борошно, макаронні вироби тощо, які потрапили під одну квоту разом із зерном і можуть суттєво постраждати.

Він порекомендував аграріям і трейдерам активно шукати альтернативні ринки для збуту агропродукції.

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