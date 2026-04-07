Уряд готує додаткову підтримку для аграріїв у 20-кілометровій прифронтовій зоні — Соболев Сьогодні 05:19 — Аграрний ринок

Кабінет міністрів готує додаткові механізми підтримки для агровиробників, які працюють у прифронтовій зоні та особливо небезпечній зоні до 20 км від лінії фронту.

Про це Про це повідомив міністр економіки, довкілля і сільського господарства Олексій Соболев.

«Агросектор забезпечує близько 17% ВВП і відіграє ключову роль у стійкості економіки, експортному потенціалі та продовольчій безпеці країни. В умовах війни галузь зазнає постійних ризиків, пов’язаних із руйнуванням потужностей та знищенням врожаю. Зараз стан речей ускладнює паливна криза через ситуацію на Близькому Сході, що збіглася з початком весняної посівної, яка вже стартувала практично в усіх областях», — написав він у Facebook за результатами зустрічі з аграрним бізнесом.

Соболев наголосив, що владі важливо тримати діалог із підприємцями для напрацювання спільних рішень щодо їх найболючіших проблем. Зокрема, на зустрічі обговорили питання зрошення, бронювання працівників, логістики, забезпечення паливом і аміачними добривами, доступу до РЕБ та інших засобів захисту техніки й людей, які працюють у полі.

«Ми вже маємо ряд дієвих інструментів підтримки. Щоб полегшити сільгоспвиробникам відновлення після прильотів, у нас працюють відповідні гранти. Аграрії, чиї потужності зазнали руйнувань чи пошкоджень, можуть отримати до 16 млн грн: 80% компенсує держава, 20% - підприємець», — уточнив міністр.

