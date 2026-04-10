Український зерновий експорт знизився майже на третину Сьогодні 07:22 — Аграрний ринок

Український зерновий експорт знизився майже на третину

Станом на 8 квітня Україна з початку 2025/26 МР експортувала 26,801 млн тонн зернових і зернобобових культур, з яких 719 тис. тонн було відвантажено в поточному місяці.

Про це повідомила пресслужба Мінагрополітики з посиланням на оперативні дані Державної митної служби України, пише agronews.ua

При цьому уточнюється, що станом на 11 квітня минулого року загальний показник відвантажень становив 38,823 млн тонн, в т. ч. у квітні 999 тис. тонн.

У розрізі культур із початку поточного сезону було експортовано:

пшениці — 10,199 млн тонн (у 2024/25 МР — 13,393 млн тонн);

ячменю — 1,415 млн тонн (2,242 млн тонн);

жита — 0,2 тис. тонн (10,8 тис. тонн);

кукурудзи — 14,807 млн тонн (17,677 млн тонн).

Загальний експорт українського борошна з початку сезону станом на 8 квітня оцінювався в 50,6 тис. тонн (у 2024/25 МР — 55,2 тис. тонн), у т. ч. пшеничного — 49,3 тис. тонн (51,3 тис. тонн).

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.