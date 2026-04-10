На Чернігівщині продають агробізнес за $9 млн
У Чернігівській області виставили на продаж агропідприємство із земельним банком 6700 гектарів та розвиненою інфраструктурою.
Вартість активу оцінюється у 9 млн доларів, а до складу входять елеватор, техніка, склади та повний виробничий цикл.
У північній частині Чернігівської області виставлено на продаж агропідприємство із земельним банком 6700 гектарів. З них 4000 га перебувають в обробітку, решта передані в суборенду або є частково залісненими. Договори оренди укладені строком від 7 років, а річна орендна плата становить близько 7,5 млн грн. Основні культури — соняшник, кукурудза, пшениця, ріпак і соя.
Підприємство має розвинену інфраструктуру повного циклу: елеватор на 30 тис. тонн із залізничною гілкою, зерносушарку продуктивністю до 600 тонн на добу, систему авто- та залізничного відвантаження, склади, лабораторію та власну електропідстанцію потужністю 430 кВт.
Логістична база включає моторно-транспортний підрозділ із офісним комплексом, складами для добрив і ПММ, технічними приміщеннями та охоронюваною територією. Також є парк сільгосптехніки, власна свердловина та додаткові об’єкти, що можуть бути переобладнані під тваринництво.
Парк сільскогосподарської техніки:
- Важкі трактори: John Deer 340 к.с., Case 290 та Case 315 к.с., Chellenger 340 к.с.
- Комбайни: Claas Lexion740, Case 580 з комплектами жаток
- Обприскувачі: самохідний John Deer, 2 оприскувачи прицепних John Deer, ОПК Богуслав
- Сівалки: Horsh Maestro 16 рядний 2020 р.в., Horsh Pronto 9 м 2025 р.в., Partner (сплошного висіву), John Deer 8 рядковий — 2шт, СЗ (Черв. зірка)
- Авто: DAF XF Зерновоз з причіпом, 3 — А/М Камаз з причіпом, паливо-заправочний автомобіль ГАЗ 5 т., оснащений системою електронної заправки через карти, службові авто м/а Мерседес Sprinter, Тойота Hilux, Форд Connect, Рено Дастер, Сандеро.
- 9 тракторів МТЗ 920−1221, грунто-обробні агрегати БДК — 5,4, БДК — 6,3, глибокорозпушувач Alpego 3.5, передпосівні комплекси Kronos, Helliodor, Richland, фронтальний навантажуваж JCB 7.2m
- 2 Бункери — перегрузчики Кобзаренко.
Загальна чисельність персоналу становить 54 особи, із можливими коливаннями залежно від сезонного навантаження. Підприємство має власну службу охорони з цілодобовим чергуванням, а також земельний відділ, бухгалтерію, технічну службу, агрономічний підрозділ і лабораторію. Усі об’єкти оснащені системою відеоспостереження.
