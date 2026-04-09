Як зросла вартість сільськогосподарської землі в Україні у березні (інфографіка) Сьогодні 21:03 — Аграрний ринок

Як зросла вартість сільськогосподарської землі в Україні у березні (інфографіка)

Середня ціна сільськогосподарської землі в Україні у березні 2026 року виросла порівняно з лютим на 10,6% з 69,78 до 77,153 тис грн/га, але все ще не досягла рекордного рівня 95,768 грн/га, зафіксованого у січні 2026 року.

Про це повідомляє Зернова біржа

Ціни на сільськогосподарські ділянки суттєво різняться залежно від регіонів.

Загалом у березні було продано майже 24 тисячі гектарів сільськогосподарських земель, що стало найбільшим показником цього року.

Висновки

Зростання цін на землю свідчить про посилення попиту та активізацію ринку, хоча поки що середня ціна залишається нижчою за історичний рекорд, встановлений у січні цього року.

Раніше Finance.ua писав , що ринок земельних ділянок в Україні демонструє нерівномірний розвиток. Найбільше зростання цін зафіксовано в сегментах сільськогосподарської землі та ділянок під забудову, особливо великої площі.

Водночас рівень пропозиції в цих сегментах знижується. У сегменті промислових земель спостерігається менш стабільна ситуація: як ціни, так і кількість оголошень змінюються різноспрямовано залежно від площі ділянок. Про це свідчать дані аналітики OLX Нерухомість

Помітно подорожчала і земля для житлової та суспільної забудови: у цьому сегменті ціни по Україні стали вищими майже на всі ділянки, у порівнянні з минулорічними показниками. Найбільше зростання — на землі під забудову площею 90 соток, +60% до $40,7 тис., а також 80 соток, +38% до $45,4 тис. На +25% зросла медіанна вартість землі під забудову площею 1 га, до $55,4 тис.

У межах від 14% до 17% маємо здорожчання на ділянки площею 10 соток ($14 тис.), 20 соток ($13,8 тис.), 30 соток ($14 тис.), 40 соток ($19,2 тис.). Незмінною лишилась медіанна вартість ділянки під забудову площею 60 та 70 соток ($23,5 тис. та $30,5 тис. відповідно).

