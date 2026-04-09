Як зросла вартість сільськогосподарської землі в Україні у березні (інфографіка)

Аграрний ринок
Середня ціна сільськогосподарської землі в Україні у березні 2026 року виросла порівняно з лютим на 10,6% з 69,78 до 77,153 тис грн/га, але все ще не досягла рекордного рівня 95,768 грн/га, зафіксованого у січні 2026 року.
Про це повідомляє Зернова біржа.
Ціни на сільськогосподарські ділянки суттєво різняться залежно від регіонів.
Загалом у березні було продано майже 24 тисячі гектарів сільськогосподарських земель, що стало найбільшим показником цього року.

Висновки

Зростання цін на землю свідчить про посилення попиту та активізацію ринку, хоча поки що середня ціна залишається нижчою за історичний рекорд, встановлений у січні цього року.
Раніше Finance.ua писав, що ринок земельних ділянок в Україні демонструє нерівномірний розвиток. Найбільше зростання цін зафіксовано в сегментах сільськогосподарської землі та ділянок під забудову, особливо великої площі.
Водночас рівень пропозиції в цих сегментах знижується. У сегменті промислових земель спостерігається менш стабільна ситуація: як ціни, так і кількість оголошень змінюються різноспрямовано залежно від площі ділянок. Про це свідчать дані аналітики OLX Нерухомість.
Помітно подорожчала і земля для житлової та суспільної забудови: у цьому сегменті ціни по Україні стали вищими майже на всі ділянки, у порівнянні з минулорічними показниками. Найбільше зростання — на землі під забудову площею 90 соток, +60% до $40,7 тис., а також 80 соток, +38% до $45,4 тис. На +25% зросла медіанна вартість землі під забудову площею 1 га, до $55,4 тис.
У межах від 14% до 17% маємо здорожчання на ділянки площею 10 соток ($14 тис.), 20 соток ($13,8 тис.), 30 соток ($14 тис.), 40 соток ($19,2 тис.). Незмінною лишилась медіанна вартість ділянки під забудову площею 60 та 70 соток ($23,5 тис. та $30,5 тис. відповідно).
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
